MAGALLANES DIO INICIO A LA SEMANA DE LA PYME 2026 CON FOCO EN EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO REGIONAL

​Con el lema “Con las pymes, Chile se mueve”, este martes 13 de octubre se dio inicio a la Semana de la Pyme 2026 en Magallanes. La actividad inaugural, realizada en la Biblioteca Municipal del barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, abrió una programación orientada a reconocer el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas y acercar herramientas para fortalecer sus negocios.



La iniciativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se desarrolla a nivel nacional entre el 13 y el 16 de octubre. En Magallanes, la agenda incluye espacios de comercialización, capacitación, difusión de instrumentos públicos y apoyo al emprendimiento, con actividades que se extenderán más allá de esas fechas para llegar a otras comunas.



El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó el alcance territorial de esta edición. “En la región tenemos aproximadamente 30 actividades en Punta Arenas, en Natales, pero como la semana quedó muy corta tenemos también actividades en Porvenir el lunes 19, donde principalmente vamos a tratar de hacer difusión de los instrumentos de fomento con los que cuenta el Estado”, señaló.



Durante la jornada inaugural también se presentó la incubadora Potencia, impulsada por Emprendes Patagonia junto con Socialab y apoyada por Corfo. La iniciativa considera un proyecto de más de $400 millones, con un cofinanciamiento de Corfo de $240 millones para su ejecución durante tres años.



El director regional de Corfo, Javier Romero, explicó que “este es un programa que dura tres años. Este primer año son 13 los que van a ser incubados; el segundo año y el tercer año, la misma cantidad o un poco más”. Asimismo, expresó que “esperamos que los incubados puedan desarrollar sus ideas, sus pymes, sus empresas, para poder seguir creciendo”.



Por su parte, Sercotec contempla acciones para fortalecer las ventas y el acompañamiento a los negocios, junto con el inicio de la Academia Mujeres Empresarias y actividades de vinculación con instrumentos públicos en Puerto Natales.



La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, destacó que “esta es una semana de celebración porque, además de entregar herramientas de información, también estamos entregando varias herramientas de comercialización. Vamos a tener hoy y mañana un espacio de comercialización en Zona Austral, el día viernes en el mall Espacio Urbano”. La directora agregó que las iniciativas continuarán durante octubre y que el mes finalizará con una muestra gastronómica en Zona Austral.



El vínculo entre el desarrollo de las empresas de menor tamaño y las oportunidades laborales fue otro de los temas abordados en el lanzamiento. En ese ámbito, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, puso el énfasis en la inversión y la calidad del empleo. “Lo que necesitamos nosotros es generar más inversión para crear más y mejores empleos, y ese empleo se tiene que traducir en empleos con cotizaciones previsionales y, básicamente, empleo formal”, sostuvo. La autoridad también destacó el trabajo de capacitación a través de Sence y del Consejo Regional de Capacitación, orientado a responder a los requerimientos de la región.



La Semana de la Pyme se realiza desde 2012 y reúne a emprendedores, cooperativas, organismos públicos y actores privados para promover el desarrollo de los negocios. La programación de las distintas regiones se encuentra disponible en www.semanadelapyme.cl, donde se pueden consultar talleres, ferias, seminarios, capacitaciones y otras iniciativas.



