SEMANA SOCIAL 2026 PONE EN EL CENTRO LA SOLIDARIDAD Y LOS 50 AÑOS DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD EN MAGALLANES

En el marco de la Semana Social 2026, el sacerdote diocesano Marcos Buvinic y la directora de Caritas Magallanes, Ana Iturra, abordaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la importancia de recuperar y fortalecer la solidaridad en la sociedad actual, junto con relevar el legado del padre Alberto Hurtado y los 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad.

La conversación estuvo marcada por una reflexión respecto del individualismo que, según plantearon, caracteriza buena parte de la sociedad contemporánea, frente a la necesidad de recuperar las redes comunitarias y la conciencia de que las personas dependen unas de otras.

El padre Marcos Buvinic sostuvo que uno de los principales desafíos actuales consiste precisamente en superar las respuestas individuales frente a los problemas sociales.

“Claramente, o sea, vivimos en una sociedad y en una cultura empapada de individualismo, en que lo que se busca siempre es la salida y la solución individual a cualquier cosa. Al mismo tiempo con las causas sociales tienen muy poco impacto, muy poca llegada”, señaló.

En esa línea, el sacerdote recordó una de las principales enseñanzas que dejó la pandemia: la constatación de que las personas no pueden enfrentar solas las dificultades. “En la pandemia todos aprendimos, pero se nos olvida rápido, que nadie se salva solo”, afirmó.

A su juicio, la solidaridad implica reconocer que existe una responsabilidad compartida dentro de la sociedad. “La solidaridad es precisamente hacernos conscientes y vivir esa realidad de que de alguna manera todos dependemos unos de otros y por eso todos necesitamos ayudarnos unos a otros. Ser solidarios”, explicó.

El legado del padre Alberto Hurtado

Durante la entrevista también se destacó la figura del padre Alberto Hurtado, cuya conmemoración se realiza cada 18 de agosto, fecha que recuerda su fallecimiento y que además corresponde al Día Nacional de la Solidaridad en Chile.

Buvinic planteó que el sacerdote jesuita generó un cambio significativo en la manera en que la sociedad chilena comprendía la pobreza, la exclusión y la responsabilidad frente a quienes enfrentaban mayores dificultades.

“El padre Hurtado realmente le cambió el enfoque y la mirada a la sociedad chilena. O sea, Chile no es el mismo antes y después del padre Hurtado. Él nos hizo conscientes a todos, a través de la Fundación de los Hogar de Cristo, a través de todo su trabajo con los más pobres, los más abandonados y de formar generaciones de jóvenes y de profesionales para que trabajaran con esa perspectiva de bien común”, sostuvo.

En ese contexto, señaló que el legado del padre Hurtado continúa siendo una referencia para la acción social y el voluntariado, particularmente durante una semana destinada a reflexionar sobre la solidaridad.

Caritas y las enseñanzas de la pandemia

Por su parte, Ana Iturra destacó que la pandemia significó una experiencia que permitió reforzar el trabajo solidario que ya se venía desarrollando en Magallanes.

“Yo creo que la pandemia dejó tantas enseñanzas. Y uno siempre debe ver el vaso medio. Entonces creo que una de las cosas que nosotros nos quedó en la pandemia fue rectificar, cierto, que nadie se salva solo, eso es un hecho”, expresó.

La directora de Caritas Magallanes recordó especialmente el rol que tuvieron sacerdotes y voluntarios durante ese período, llegando a hogares donde las personas se encontraban solas y necesitaban asistencia.

“Nosotros nunca paramos. De hecho, hubo los primeros que salieron a ayudarnos en el trabajo, en salir, en visitar a estas personas que estaban solas y que necesitaba, que sabíamos que no había otra forma que salir y llegar donde ellos. Fueron sacerdotes que iban, retiraban la canasta y iban en su auto y se perdían, pero llegaban, o sea, hicieron la pega de nosotros”, relató.

Iturra valoró además la respuesta que históricamente ha entregado la comunidad magallánica frente a las necesidades sociales, destacando que la región mantiene una disposición positiva a colaborar.

“Yo tengo una mirada social mucho más generosa. Tengo una mirada social, Magallanes en sí, cada vez que nosotros hemos solicitado responde, o sea, digamos, siempre ha sido muy positivo. Entendemos, hay momentos difíciles, la vida no está fácil, pero nosotros siempre siempre sumamos”, manifestó.

Más de 300 canastas mensuales y 15 nuevas voluntarias

En cuanto al trabajo actual de Caritas Magallanes, Iturra destacó el rol que cumplen las voluntarias, quienes mantienen un vínculo directo con distintos sectores de Punta Arenas y conocen las realidades de las familias que reciben apoyo.

La directora explicó que mensualmente se entregan más de 300 canastas solamente en Punta Arenas y que el trabajo territorial se sostiene principalmente gracias al compromiso del voluntariado.

“Entonces la verdad que el territorio se conoce, a nuestra Iglesia, gracias a Dios también llega a todos los sectores, entonces la verdad que tenemos un trabajo bien amplio con el voluntariado que hace una tarea titánica”, señaló.

En el marco de la Semana Social, además, se contempla la renovación de las promesas de las voluntarias de Caritas, instancia que este año tendrá como particularidad la incorporación de alrededor de 15 nuevas integrantes.

Iturra valoró este proceso, considerando que una de las dificultades permanentes para las organizaciones sociales es mantener y renovar sus equipos de voluntariado.

Actividades de la Semana Social

La programación de la Semana Social 2026 comenzó con la renovación de convenios entre Caritas y organizaciones colaboradoras. Entre ellos se encuentra el trabajo conjunto con el Club de Leones, cuyo voluntariado participa en distintas acciones sociales.

Durante este martes 18 de agosto se realizará una eucaristía a las 19:00 horas, instancia en la que el voluntariado de Caritas renovará sus promesas y se incorporará formalmente a las nuevas voluntarias.

Para este miércoles 19 está contemplada además una visita a personas enfermas y que permanecen en sus domicilios. De acuerdo con lo explicado por Iturra, son 23 personas que recibirán la visita de sacerdotes y diáconos acompañados por voluntarios, distribuidos en distintos sectores de Punta Arenas.

La actividad central de reflexión se desarrollará el jueves 20 de agosto, a las 19:30 horas, en el auditorio del Edificio de Servicios Públicos.

El encuentro estará dedicado a abordar los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad y su acción en Magallanes, con la participación de Paulina Echeverría, delegada episcopal encargada de la Pastoral de Derechos Humanos del Obispado de Punta Arenas; Baldovino Gómez, profesor y expreso político; y Christian Figueroa, sociólogo y director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El padre Marcos Buvinic será el moderador de este conversatorio, que busca rescatar la memoria de una institución que tuvo un papel relevante durante uno de los períodos más complejos de la historia reciente de Chile.

Memoria y derechos humanos

Buvinic explicó que la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad constituye una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan el trabajo desarrollado durante ese período.

“Por un lado, el padre Alberto Hurtado, y por otro lado, todo lo que fue la Vicaría de la Solidaridad. Es un icono de lo que significa hacerse cargo de la situación del otro”, sostuvo.

El sacerdote destacó además el trabajo realizado en Magallanes desde el ámbito de los derechos humanos, recordando acciones de apoyo jurídico, asistencia social y alimentación.

“Los que conocen la historia de ese tiempo saben muy bien cuánto se hizo, defensa jurídica de personas, búsqueda de personas, todo lo que era la dimensión asistencial, por ejemplo, de la familia de los centenares de presos políticos que había en la isla Dawson y esas familias no tenían cómo subsistir tampoco”, explicó.

También recordó el funcionamiento de comedores solidarios en distintas comunidades y parroquias de la región.

“Todo lo que fue la tarea de los comedores infantiles y dentro de tanta gente que colaboraba. El maravilloso servicio que prestaban sobre todo muchas mujeres, la mayoría mujeres, pero no solo. Que multiplicaban el pan en los comedores solidarios”, relató.

Para Buvinic, recuperar esa historia no solo significa mirar hacia el pasado, sino también entregar herramientas a las nuevas generaciones para comprender la importancia de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

“Entonces todos invitados, porque esto es un icono de la solidaridad en nuestra historia como pueblo y como país, que es muy importante que sea conocido, que las nuevas generaciones lo conozcan. Y, por otra parte, rendir también un homenaje agradecido a lo que fue la acción de la Vicaría de la Solidaridad y el departamento de Pastoral de Derechos Humanos”, afirmó.

“¿Qué has hecho con tu hermano?”

En el cierre de la conversación, el sacerdote planteó que la solidaridad no debería aparecer únicamente frente a grandes emergencias o catástrofes, sino constituir una forma permanente de relacionarse con los demás.

“Yo diría que no solo nuestro país, esto es propio de la condición humana. O sea, la pregunta que está detrás de lo que significa aprender a vivir solidariamente es, ¿qué has hecho con tu hermano?”, manifestó.

A partir de esa pregunta, sostuvo que la solidaridad supone comprender que quienes hoy necesitan apoyo pueden ser quienes mañana estén en condiciones de ayudar a otros, y que eventualmente cualquier persona puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

“Hoy son unos, mañana pueden ser otros y pasado mañana puedo ser yo mismo. Entonces siempre es esa pregunta la que está detrás, ¿tú qué has hecho con tu hermano?”, expresó.

Buvinic también llamó a quienes sienten interés por colaborar a dar el paso hacia el voluntariado y a no desatender las inquietudes personales que puedan conducir hacia una acción concreta.

“Yo lo que le diría a quienes ahora nos ven y nos escuchan, les decía: oiga, hágale caso a esas vocecitas interiores. A mí me gustaría hacer esto. Hágalo. Yo siento que a mí me gustaría participar. Me gustaría adoptar el voluntariado de Cáritas, dé el paso, dé el paso”, señaló.

La Semana Social 2026 continuará durante los próximos días con actividades de encuentro, servicio y reflexión, buscando poner nuevamente la solidaridad en el centro de la conversación pública y, al mismo tiempo, mantener viva la memoria de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad y su acción en Magallanes.





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