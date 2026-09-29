CONSEJERA ROXANA GALLARDO ADVIERTE QUE FONDOS PARA LISTAS DE ESPERA PODRÍAN COMENZAR A EJECUTARSE RECIÉN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2027

La consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la reciente aprobación de recursos destinados a enfrentar las listas de espera en salud, poniendo el foco en los plazos que contempla la ejecución de estos fondos y en la necesidad de entregar información clara a los pacientes.

Gallardo explicó que los recursos aprobados, por un monto cercano a los $8.600 millones, no están destinados principalmente a cirugías, sino a resolver listas de espera de primeras consultas de especialidad. Según detalló, las áreas consideradas incluyen traumatología, urología, otorrinolaringología, oftalmología, gastroenterología, cardiología, neurología, ginecología, endocrinología y enfermedades respiratorias de adultos.

“Mayoritariamente apunta no a cirugías, no a personas que están esperando por patologías graves, apunta solamente a las primeras consultas”, precisó la consejera, quien agregó que la iniciativa busca abordar situaciones que, si no son pesquisadas oportunamente, pueden agravarse. En ese sentido, señaló que los recursos permitirían financiar consultas, exámenes asociados cuando corresponda y eventuales atenciones posteriores.

Uno de los principales puntos planteados por Gallardo fue el tiempo que podría transcurrir antes de que los pacientes comiencen a ser contactados. La consejera sostuvo que, de acuerdo con la planificación conocida hasta ahora, la ejecución podría comenzar durante el segundo semestre de 2027 y extenderse durante los años siguientes.

“Estos montos no van a ser liberados si tenemos mucha eficiencia en cómo se tramita esta podría ser en el segundo semestre del 2027. Antes de eso no van a llamar a ninguna persona”, afirmó durante la entrevista, enfatizando que actualmente los recursos deben pasar por distintas etapas presupuestarias y administrativas.

De acuerdo con lo explicado por la consejera, el programa contempla atender a alrededor de 15.900 personas durante tres años, considerando las distintas especialidades. La modalidad incluiría el pago de consultas médicas y exámenes, utilizando las dependencias del hospital fuera del horario habitual y mediante horas extraordinarias de especialistas.

“A estas 15.900 personas que se pretende atender en 3 años se les va a atender como que fueran a una clínica privada. La diferencia es que se van a usar las dependencias del hospital después de horario después de las 17:00 h de la tarde”, explicó Gallardo.

La consejera también manifestó preocupación por los tiempos de ejecución de recursos aprobados anteriormente. Como antecedente, mencionó un proyecto aprobado en 2024 por aproximadamente $1.200 millones para cirugías, cuyos recursos, según indicó, recién estarían disponibles durante 2026.

“Lo aprobamos el 2024 y estamos terminando el 2026 y recién ahora estas platas se liberaron. O sea, recién se va a poder realizar este anhelo del proyecto del 2024”, sostuvo.

A juicio de Gallardo, esta experiencia hace necesario realizar un seguimiento permanente de los nuevos recursos y evitar que los anuncios generen expectativas inmediatas entre quienes permanecen en listas de espera. “Yo cada vez que se aprueban fondos de este tipo que son para cosas sociales, yo le pido al gobernador y le pido que nos den fechas reales porque si no tú sales anunciando 8.000 millones para la lista de espera. Claro, la familia y la gente se pone contenta, pero por un rato y después termina odiando todo el sistema porque no funciona”, señaló.

La consejera también destacó la posibilidad de incorporar rondas médicas en las comunas más alejadas de Punta Arenas. Como ejemplo, mencionó un operativo oftalmológico realizado recientemente en Puerto Natales, donde, según indicó, fueron atendidas más de 300 personas. La idea, sostuvo, sería replicar este tipo de iniciativas en localidades como Puerto Williams, Porvenir y Natales, reduciendo además los desplazamientos que deben realizar los pacientes.

En otro punto de la entrevista, Gallardo se refirió a la relación entre el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, señalando que existe una disposición de colaboración, pero planteando que los recursos regionales deben funcionar como complemento a los aportes del nivel central.

“Nosotros complementamos los recursos que debieran llegar a la región, así que esperemos que ese viaje se resulte la verdad y que volvamos con buenas noticias a la región”, indicó, en referencia a una eventual reunión en Santiago con autoridades nacionales de Salud y Vivienda.

La consejera confirmó además que se proyecta una reunión para el 13 de octubre con los ministros de ambas carteras, instancia en la que espera abordar la continuidad de los convenios de programación y las necesidades pendientes de Magallanes.

Finalmente, Gallardo fue consultada por la situación de las familias que permanecen en una toma y la posibilidad de establecer nuevas mesas de trabajo. Al respecto, consideró que el proceso lleva varios años y que, a su juicio, corresponde avanzar hacia soluciones concretas.

“Yo creo que el tiempo de la mueblería ya pasó hace mucho rato. Estamos hablando de años aquí, años. No, esto aquí el 2021 hubo un catastro completo, se hizo el trabajo y hay que tomar decisiones”, afirmó.

Sobre las eventuales soluciones habitacionales, sostuvo que estas deben considerar criterios de equidad respecto de otras familias que han cumplido regularmente con sus obligaciones de arriendo. “Una familia que no ha pagado arriendo en 10 meses en los últimos 5 años en la toma no puede tener más derecho que la que lleva 5 años pagando arriendo”, planteó la consejera regional.

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