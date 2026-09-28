EDUARDO CAMELIO GERENTE DE TURISMO COMAPA DESTACA EL POTENCIAL TURÍSTICO DE MAGALLANES Y LLAMA A AMPLIAR LA OFERTA MÁS ALLÁ DE TORRES DEL PAINE

Una mirada al presente y futuro del turismo en Magallanes realizó esta mañana Eduardo Camelio, gerente de Turismo Comapa, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la trayectoria de la empresa, las oportunidades de diversificación de la actividad turística y los desafíos que enfrenta la región en materia de infraestructura y conectividad.

Camelio destacó los 40 años de presencia de Comapa en Punta Arenas y explicó que su trabajo se concentra principalmente en la coordinación y logística necesaria para recibir a los visitantes que llegan a la Patagonia.

“Nosotros llevamos 40 años ya en el mercado en Punta Arenas, somos una empresa de trayectoria, casi una leyenda. Apoyamos toda la logística que necesita un pasajero que viene a Patagonia desde que se baja del avión hasta que se sube de vuelta a su hogar”, señaló.

El gerente de Turismo Comapa explicó que una parte importante del trabajo se relaciona con responder a las contingencias que pueden enfrentar los visitantes durante su estadía, desde problemas con equipaje hasta condiciones meteorológicas que puedan modificar sus desplazamientos.

En cuanto a los atractivos regionales, Camelio planteó que Torres del Paine continúa siendo uno de los principales polos de atracción para quienes visitan Magallanes, pero sostuvo que existe la posibilidad de aprovechar ese flujo para promover otros destinos y experiencias dentro de la región.

“Torres del Paine es la perla de la corona, obviamente afuera Torres del Paine es el lugar por fin más recordado, donde la gente más desea estar, donde la gente desea más visitar”, comentó.

Sin embargo, destacó particularmente las posibilidades que ofrecen Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, los glaciares, fiordos y canales, además de la posición de Punta Arenas como punto de conexión con la Antártica.

En ese contexto, sostuvo que uno de los desafíos consiste en conseguir que los visitantes permanezcan más tiempo en la región y conozcan una mayor cantidad de destinos. Para ello, mencionó la necesidad de seguir desarrollando Punta Arenas y poner en valor su patrimonio arquitectónico, museos y casco histórico.

“Yo creo que el centro de Punta Arenas tiene mucho, que hay mucho que hacer, era muy bonito en el pasado. Su casco histórico es espectacular. Ninguna ciudad de las vecinas tiene edificios, tiene museos como los tenemos nosotros, entonces hay harto que hacer ahí”, afirmó.

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de fortalecer el turismo durante la temporada de invierno. Camelio señaló que existen oportunidades particularmente en Puerto Natales y planteó que, junto con la infraestructura privada ya disponible, se requiere avanzar en condiciones que permitan desarrollar una oferta turística invernal más consolidada.



Digitalización e inteligencia artificial



Durante la conversación también se analizó el impacto que tuvo la pandemia en el sector y la aceleración de los procesos de digitalización. Camelio recordó que el período fue especialmente complejo para las empresas vinculadas al turismo, debido a las restricciones a la movilidad y al cierre de fronteras.

A su juicio, uno de los cambios que se consolidó durante ese período fue el uso de herramientas digitales para mantener la comunicación y desarrollar nuevas formas de trabajo, una transformación que posteriormente también alcanzó a la comercialización turística.

Respecto de la inteligencia artificial, sostuvo que se trata de una tecnología que seguirá adquiriendo importancia en la industria y que podría modificar la forma en que los viajeros planifican sus vacaciones y realizan reservas.

“Yo creo que ese tema es así. Obviamente uno puede pensar que las reservas van a ser totalmente automatizadas”, planteó, describiendo un escenario en que los sistemas podrían recomendar destinos, hoteles y cantidad de días de acuerdo con las preferencias y presupuesto de cada visitante.

No obstante, Camelio enfatizó que la tecnología no necesariamente reemplazará el componente humano, especialmente cuando se trata de experiencias de alto valor o viajes que pueden estar expuestos a contingencias.

“Cuando a uno le toca comercializar, vender un producto de alta calidad, la gente quiere el contacto humano y ahí es la gente, son las personas, los pasajeros, los huéspedes, nuestros visitantes, los que van a decidir”, indicó.

Como ejemplo, mencionó los viajes hacia la Antártica, donde factores como el cruce del Drake o las condiciones meteorológicas pueden generar modificaciones en los itinerarios y requieren acompañamiento y comunicación directa con los pasajeros.



Antártica y turismo de reuniones



Camelio también valoró las oportunidades que presenta la región para desarrollar segmentos distintos al turismo tradicional de naturaleza y aventura. Entre ellos mencionó el turismo de incentivos, congresos, convenciones y reuniones, especialmente durante los períodos de menor demanda.

En este ámbito, destacó la realización de actividades y encuentros de carácter internacional que han escogido Magallanes como escenario y señaló que este tipo de visitantes permite distribuir la actividad turística durante meses distintos a la temporada alta.

“El turismo MICE, el turismo de empresa es relevante”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia que ha adquirido la Antártica como producto turístico internacional y el rol que cumplen empresas regionales vinculadas a este mercado.



Infraestructura como desafío pendiente



Uno de los principales puntos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con las condiciones de infraestructura que, a juicio de Camelio, son necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad turística y de otros sectores productivos de Magallanes.

En particular, se refirió al puerto de Punta Arenas y a las condiciones actuales para recibir cruceros, comparando la infraestructura local con la existente en Ushuaia.

“La inversión en turismo en Magallanes es súper escasa. El muelle Arturo Prat tiene un galpón de recepción de pasajeros, un galpón común y corriente”, afirmó.

El ejecutivo agregó que las dimensiones del muelle también representan una dificultad para determinadas operaciones de cruceros y sostuvo que, en algunas ocasiones, embarcaciones deben continuar su recorrido sin recalar debido a las limitaciones existentes.

“Nosotros cada tanto recibimos recaladas de cruceros que pasan de largo porque no pueden atracar por las dimensiones. Eso se ha ido mejorando, sí, pero aún a un paso súper, súper lento”, señaló.

Camelio extendió este análisis a la conectividad terrestre y a proyectos de infraestructura que considera relevantes para ampliar la oferta turística, mencionando particularmente los avances pendientes en Tierra del Fuego y otros sectores australes.

Finalmente, destacó el componente humano que mantiene Comapa en sus servicios, señalando que la empresa cuenta con atención permanente para responder ante eventuales dificultades de los pasajeros.

“Tenemos gente por emergencias, que eso es de vital importancia. Estar 24/7, tenemos gente que está de turno y para solucionar cualquier problema que haya en la ruta o en los lugares donde estén visitando”, explicó.



