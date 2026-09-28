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28 de septiembre de 2026

RED DE ORIENTADORES DE LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES DE MAGALLANES FORTALECE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA INSERCIÓN LABORAL ESTUDIANTIL

En el marco de la política del Ministerio de Educación ejecutada en la zona por ONG Canales, las y los orientadores se reúnen periódicamente para compartir buenas prácticas, actualizarse en legislación laboral y acompañar las trayectorias formativas en la región.

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​Como parte de la estrategia de modernización de la Educación Media Técnico Profesional impulsada a nivel nacional por el Ministerio de Educación, la Red Futuro Técnico en la Región de Magallanes promueve el funcionamiento del nodo temático de orientadoras y orientadores escolares. La iniciativa busca fortalecer las competencias de los equipos y generar estrategias conjuntas que respondan a las necesidades regionales.

 
La red reúne a los encargados de orientación de los establecimientos técnico-profesionales de la región, quienes sesionan con una frecuencia mínima mensual para planificar acciones, intercambiar metodologías de trabajo y coordinar apoyos mutuos. Este espacio colaborativo permite que las herramientas e innovaciones exitosas desarrolladas en un liceo puedan ser compartidas y adaptadas por otros establecimientos.

 
Entre las temáticas abordadas en sus jornadas de trabajo destacan la revisión de la legislación laboral vigente, las directrices normativas para el desarrollo de prácticas profesionales y el marco aplicable a los estudiantes que alcanzan la mayoría de edad.

 
Vida Olivares Arena, orientadora del Liceo Industrial con 30 años de trayectoria en la educación técnica, resaltó el impacto de este trabajo en red: "nos ponemos a planificar cómo hacer mejor nuestra labor. Lo que es bueno en un colegio también va a ser bueno para nosotros, nos ayudamos siempre y cambiamos pareceres para ir evolucionando".

 
La Red Futuro Técnico es una iniciativa de la Secretaría Ejecutiva Técnico Profesional del Ministerio de Educación. En la Región de Magallanes, su ejecución territorial está a cargo de ONG Canales.

 
Su propósito central es consolidar alianzas de colaboración entre los liceos TP, las instituciones de educación superior, el sector público y el mundo productivo. A través de sus diversos nodos temáticos se busca mejorar la calidad y la pertinencia de la formación técnica, conectando las metas de aprendizaje de los jóvenes con las oportunidades de desarrollo territorial y sus proyectos de vida.

 
Karina Toledo Barría, directora regional de ONG Canales y coordinadora territorial de la Red Futuro Técnico, explicó que el objetivo prioritario del nodo de orientadores es "generar estrategias diversificadas que se compartan con cada una de las comunidades educativas y centrarse en generar competencias y capacidades en los y las orientadoras con equipos de formación que responden al ecosistema regional técnico profesional".

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