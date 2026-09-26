ESTUDIO DEL SERNAC DETECTA BRECHAS DE INFORMACIÓN PARA CONSUMIDORES CON ALERGIAS ALIMENTARIAS

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), en colaboración con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, realizó una encuesta sobre alergias, intolerancias y enfermedades alimentarias para conocer las experiencias y dificultades que enfrentan las personas con restricciones alimentarias al momento de comprar alimentos.

Entre los principales resultados, un 92,8% de los encuestados señaló que el precio representa una barrera para acceder a productos aptos para su condición, mientras que un 57,9% indicó que solo a veces encuentra los alimentos que necesita. Además, un 55,4% manifestó que le resulta difícil o muy difícil identificar productos adecuados en supermercados y otros puntos de venta.

El estudio también identificó dificultades relacionadas con la información disponible. Aunque cerca del 90% de las personas encuestadas afirmó revisar siempre las etiquetas antes de comprar o consumir alimentos, seis de cada diez considera que el etiquetado es poco o muy poco claro. En el caso de las compras por internet, un 67,8% señaló haber tenido problemas debido a la falta de información sobre alérgenos.

Las dificultades también se presentan al consumir alimentos fuera del hogar. Un 74% de los participantes indicó que nunca o rara vez encuentra información sobre ingredientes o contaminación cruzada en estos establecimientos. A esto se suma que un 56,7% declaró haber sufrido, personalmente o a través de un integrante de su hogar, reacciones asociadas al consumo de productos cuya información era incorrecta o insuficiente.

El estudio señala además que un 72% de los participantes no sabe dónde reclamar ante problemas relacionados con alérgenos o con la información entregada por los proveedores. Según el SERNAC, los resultados muestran la necesidad de contar con información clara y oportuna para las personas con restricciones alimentarias y constituyen un insumo para orientar acciones de fiscalización, información y protección de los consumidores.