24 de septiembre de 2026
SENADOR BIANCHI EXIGE MEDIDAS URGENTES POR REITERADOS CORTES DE LUZ EN PUNTA ARENAS
El parlamentario ofició a la Ministra de Energía y a la SEC tras la falla del 21 de septiembre que dejó a 40 mil clientes a oscuras, pidiendo auditar a EDELMAG e invertir en una red de respaldo.
Tras los masivos cortes de luz que han afectado a Punta Arenas durante agosto y septiembre, el senador Karim Bianchi solicitó la intervención urgente de la Ministra de Energía y de la SEC.
El parlamentario advirtió la alta vulnerabilidad del sistema eléctrico local, el cual opera aislado del resto del país y sin un respaldo inmediato ante fallas, impactando severamente a los hogares, comercios, salud y a la calefacción domiciliaria.
"No podemos normalizar que Punta Arenas quede a oscuras reiteradamente. Aunque EDELMAG atribuya los cortes a las aves, la frecuencia de los apagones exige fiscalización rigurosa y soluciones definitivas", enfatizó Bianchi.
El oficio pone foco en el masivo apagón del pasado 21 de septiembre entre las subestaciones Tres Puentes y Punta Arenas, e insta a las autoridades a entregar un informe detallado de las causas de cada corte, el estado de las sanciones e investigaciones contra EDELMAG, y las exigencias de inversión para dotar a la capital regional de una línea de repuesto ante emergencias.
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El objetivo de esta visita, de acuerdo a lo que indican desde el Ministerio de Defensa, es conocer las capacidades estratégicas del país en la zona austral.
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