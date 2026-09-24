SENADOR BIANCHI EXIGE MEDIDAS URGENTES POR REITERADOS CORTES DE LUZ EN PUNTA ARENAS

​Tras los masivos cortes de luz que han afectado a Punta Arenas durante agosto y septiembre, el senador Karim Bianchi solicitó la intervención urgente de la Ministra de Energía y de la SEC.



​El parlamentario advirtió la alta vulnerabilidad del sistema eléctrico local, el cual opera aislado del resto del país y sin un respaldo inmediato ante fallas, impactando severamente a los hogares, comercios, salud y a la calefacción domiciliaria.



​"No podemos normalizar que Punta Arenas quede a oscuras reiteradamente. Aunque EDELMAG atribuya los cortes a las aves, la frecuencia de los apagones exige fiscalización rigurosa y soluciones definitivas", enfatizó Bianchi.



​El oficio pone foco en el masivo apagón del pasado 21 de septiembre entre las subestaciones Tres Puentes y Punta Arenas, e insta a las autoridades a entregar un informe detallado de las causas de cada corte, el estado de las sanciones e investigaciones contra EDELMAG, y las exigencias de inversión para dotar a la capital regional de una línea de repuesto ante emergencias.

