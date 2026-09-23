PORVENIR Y RÍO GRANDE FORTALECEN VÍNCULOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE TIERRA DEL FUEGO

Fortalecer la integración y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de Tierra del Fuego fueron los principales objetivos del encuentro sostenido en Porvenir entre el alcalde José Gabriel Parada Aguilar, integrantes de su equipo municipal y una delegación del Municipio de Río Grande, Argentina.

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La comitiva trasandina estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo de Río Grande, Facundo Armas, acompañado por el director general de Soberanía Alimentaria, Ignacio Orué; la directora general de Desarrollo Local, María de los Ángeles González Candusi; y el coordinador de la Planta de Faena Municipal, Rodrigo Valenzuela.

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Durante la reunión se analizaron las capacidades productivas de ambas ciudades y las posibilidades de avanzar en acciones concretas de cooperación, especialmente en producción de alimentos, desarrollo frutihortícola, cultivo de papa, incorporación de nuevas tecnologías y fortalecimiento de artesanos y emprendedores.

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Alcalde Parada destacó la importancia de fortalecer la integración

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Desde la Municipalidad de Porvenir, el alcalde José Gabriel Parada valoró la instancia como una oportunidad para profundizar la relación entre dos ciudades que, pese a encontrarse en países diferentes, comparten una misma realidad territorial y numerosos desafíos asociados al desarrollo de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

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El jefe comunal destacó la importancia de mantener abiertos estos espacios de colaboración, especialmente cuando permiten intercambiar conocimientos y experiencias que pueden transformarse en nuevas oportunidades para productores, emprendedores y artesanos locales.

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Parada planteó además que la cercanía entre Porvenir y Río Grande permite proyectar una relación que vaya más allá de encuentros protocolares, avanzando hacia iniciativas concretas que contribuyan al desarrollo económico local y a una mayor integración entre las comunidades fueguinas de Chile y Argentina.

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En ese contexto, desde el municipio porvenireño se manifestó la disposición de continuar trabajando en una agenda que permita generar nuevos espacios de intercambio y colaboración.

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Experiencia productiva de Porvenir

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Como parte de la jornada, la delegación argentina visitó las instalaciones del frigorífico Minerva Foods, donde conoció los procesos de faena, desposte, elaboración, envasado y preparación de cortes destinados a diferentes mercados internacionales, además de los avances en modernización y automatización de sus procesos.

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Tras la visita, Facundo Armas destacó que conocer este tipo de experiencias dentro de la propia Isla Grande permite dimensionar el potencial productivo existente a ambos lados de la frontera.





La agenda también consideró el desarrollo frutihortícola de Porvenir y sus alrededores, sector en el que participan más de 50 productores. Uno de los aspectos que despertó especial interés fue la producción de papa a cielo abierto y otros cultivos capaces de adaptarse a las particulares condiciones climáticas de Tierra del Fuego.





Nuevas oportunidades para emprendedores y artesanos

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Otro de los ámbitos abordados fue la posibilidad de generar acciones conjuntas entre artesanos y emprendedores de Porvenir y Río Grande, creando espacios de encuentro, intercambio, comercialización y promoción de productos locales.

La iniciativa busca que la integración entre ambas ciudades también pueda traducirse en oportunidades concretas para pequeños productores y emprendedores, aprovechando la cercanía territorial y la identidad común existente en la Isla Grande.





Facundo Armas agradeció al alcalde José Gabriel Parada y a su equipo municipal por el recibimiento y la disposición para comenzar a trabajar en una agenda concreta de cooperación.

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El encuentro dejó abierta la posibilidad de profundizar durante los próximos meses una agenda bilateral que abarque producción de alimentos, innovación tecnológica, desarrollo frutihortícola, emprendimiento y artesanía, fortaleciendo de esta manera los vínculos históricos y productivos entre Porvenir y Río Grande.