16 de septiembre de 2026
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR RECONOCE AL ESCULTOR FUEGUINO RICHARD YASIC EN SIGNIFICATIVA FECHA PARA LA CULTURA CHILENA
El reconocimiento destaca su aporte artístico y su compromiso con la identidad y el patrimonio de Tierra del Fuego, en una jornada dedicada a valorar a quienes mantienen vivas las expresiones culturales y tradiciones de nuestro país.
CONGRESO ENDURECE DEFENSA DE ESTRECHO DE MAGALLANES: CÁMARA ENVIARÁ NOTA DE “MOLESTIA” AL PARLAMENTO ARGENTINO
En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.
En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.