MUNICIPALIDAD DE PORVENIR RECONOCE AL ESCULTOR FUEGUINO RICHARD YASIC EN SIGNIFICATIVA FECHA PARA LA CULTURA CHILENA

La Ilustre Municipalidad de Porvenir entregó un especial reconocimiento al escultor fueguino Richard Yasic, en el marco del Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena, conmemorado cada 15 de septiembre en homenaje al natalicio de la destacada folclorista e investigadora Margot Loyola Palacios.





Esta fecha tiene un profundo significado para la cultura nacional, ya que busca reconocer, valorar y preservar las tradiciones, costumbres, saberes y expresiones populares que conforman la identidad de Chile, junto con relevar el trabajo de cultores, artistas y creadores que mantienen vivo este patrimonio y contribuyen a transmitirlo a las nuevas generaciones.

​



Bajo ese espíritu, el reconocimiento a Richard Yasic adquiere un especial sentido por su trayectoria y trabajo artístico ligado a Tierra del Fuego. A través de la escultura, el artista ha contribuido a representar elementos propios del territorio, su historia y su identidad, convirtiendo su creación en un aporte al patrimonio cultural fueguino.

​



Su trabajo refleja la importancia de las expresiones artísticas nacidas desde los territorios y el papel que cumplen sus creadores en la conservación de la memoria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de las comunidades.

​



Con esta distinción, la Municipalidad de Porvenir pone en valor el aporte de Richard Yasic a la cultura fueguina, reconociendo una labor que contribuye a preservar y proyectar la identidad de Tierra del Fuego.

​

