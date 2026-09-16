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16 de septiembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR RECONOCE AL ESCULTOR FUEGUINO RICHARD YASIC EN SIGNIFICATIVA FECHA PARA LA CULTURA CHILENA

El reconocimiento destaca su aporte artístico y su compromiso con la identidad y el patrimonio de Tierra del Fuego, en una jornada dedicada a valorar a quienes mantienen vivas las expresiones culturales y tradiciones de nuestro país.

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La Ilustre Municipalidad de Porvenir entregó un especial reconocimiento al escultor fueguino Richard Yasic, en el marco del Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena, conmemorado cada 15 de septiembre en homenaje al natalicio de la destacada folclorista e investigadora Margot Loyola Palacios.

Esta fecha tiene un profundo significado para la cultura nacional, ya que busca reconocer, valorar y preservar las tradiciones, costumbres, saberes y expresiones populares que conforman la identidad de Chile, junto con relevar el trabajo de cultores, artistas y creadores que mantienen vivo este patrimonio y contribuyen a transmitirlo a las nuevas generaciones.

Bajo ese espíritu, el reconocimiento a Richard Yasic adquiere un especial sentido por su trayectoria y trabajo artístico ligado a Tierra del Fuego. A través de la escultura, el artista ha contribuido a representar elementos propios del territorio, su historia y su identidad, convirtiendo su creación en un aporte al patrimonio cultural fueguino.

Su trabajo refleja la importancia de las expresiones artísticas nacidas desde los territorios y el papel que cumplen sus creadores en la conservación de la memoria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de las comunidades.

Con esta distinción, la Municipalidad de Porvenir pone en valor el aporte de Richard Yasic a la cultura fueguina, reconociendo una labor que contribuye a preservar y proyectar la identidad de Tierra del Fuego.


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PORVENIR DIO INICIO A LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES

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