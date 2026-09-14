SEREMI JOSÉ RAÚL ALVARADO ABORDA DÉFICIT DE REEMPLAZOS DOCENTES, CAÍDA EN APRENDIZAJES E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL EN MAGALLANES

El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones diversas materias relacionadas con la situación actual de la educación en la región, entre ellas la falta de profesores para cubrir reemplazos, el impacto de las licencias médicas, los resultados de la prueba PISA, la infraestructura de los establecimientos y el trabajo que se desarrolla en las escuelas rurales.

En relación con la falta de docentes para cubrir ausencias, Alvarado sostuvo que se trata de una problemática que se arrastra desde hace años y que se ve particularmente complejizada por el número de licencias médicas. Desde su experiencia como director de establecimientos educacionales, explicó que la ausencia de profesores titulares repercute directamente en el funcionamiento de las comunidades educativas.

“Las licencias médicas si bien es cierto es un derecho, no menos cierto que en el caso de la educación afecta muchísimo a las comunidades educativas y afecta muchísimo la atención de los alumnos”, señaló el seremi, quien agregó que el proceso para conseguir reemplazos contempla procedimientos administrativos que pueden retrasar la incorporación de nuevos profesionales.

Como ejemplo de la magnitud que puede alcanzar esta situación, Alvarado relató que durante una de sus recientes visitas encontró un establecimiento con una importante cantidad de docentes ausentes. “En algunos establecimientos yo vengo de una visita que he estado justamente haciendo a las escuelas. De 22 cursos en una escuela estén faltando 10 profesores con licencia médica”, afirmó.

El seremi vinculó esta problemática con los resultados de aprendizaje y manifestó su preocupación por la evolución de los indicadores educacionales. En ese contexto, se refirió a los resultados de la prueba PISA y aseguró que la disminución de los aprendizajes no comenzó con la pandemia.

“Antes de la pandemia ya veníamos en caída libre, veníamos en bajada”, sostuvo Alvarado, destacando la necesidad de fortalecer especialmente los aprendizajes fundamentales durante los primeros años de escolaridad.

Según explicó, uno de los principales desafíos está relacionado con las competencias básicas en matemática y comprensión lectora. “6 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemática”, indicó, mientras que respecto de lectura afirmó que “cerca del 38% está bajo el mínimo de lectura”.

Para enfrentar esta situación, el seremi destacó la implementación de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación, entre ellas Chile Aprende y Avanza, programa que busca reforzar especialmente los procesos de lectoescritura y el cálculo numérico básico.

“Tenemos problemas serios de lectoescritura. Tenemos problemas serios en el cálculo numérico básico y por eso nuestro Ministerio de Educación, con nuestra ministra María Paz Lagos, se ha intensificado este trabajo implementando un programa que se llama Chile Aprende y Avanza”, explicó.

Alvarado también enfatizó que la recuperación de los aprendizajes no depende exclusivamente de los establecimientos educacionales o de las autoridades, sino que requiere la participación de toda la comunidad. En esa línea, puso especial énfasis en la asistencia a clases, la convivencia escolar, el comportamiento de los estudiantes y el compromiso de las familias.

“La calidad de la educación la hacemos entre todos y aquí no es solamente la seremi de educación, aquí no es solamente la escuela, aquí no es solamente el sostenedor, aquí somos todos, familias, padres, apoderados, alumnos, asistentes, profesores, autoridades”, afirmó.



Infraestructura y educación rural



Durante la entrevista, el seremi también destacó los recursos destinados a la conservación de establecimientos educacionales de la región y valoró la disposición del Gobierno Regional para avanzar en esta materia.

Alvarado señaló que parte importante de la infraestructura educacional de Magallanes presenta una antigüedad considerable y requiere trabajos de conservación y mantenimiento. Entre los establecimientos mencionados se encuentran el Liceo María Behety, la Escuela España, la Escuela Argentina, la Escuela Manuel Bulnes, el Liceo Bernardo O'Higgins de Porvenir y la Escuela de Cerro Sombrero.

“El sistema educacional de Magallanes tiene una infraestructura muy añosa, de hace muy largo tiempo, que no se ha hecho, digamos, un proceso de conservación de mantenimiento como corresponde”, manifestó.

Junto con ello, destacó el despliegue territorial que está realizando la Secretaría Regional Ministerial de Educación, particularmente en establecimientos rurales. Alvarado mencionó visitas a comunas y localidades como Río Verde, Laguna Blanca, Primavera, Torres del Paine, Puerto Natales, Porvenir, Timaukel y otras zonas de la región.

En este contexto, anunció la implementación de un modelo regional de pasantías pedagógicas reales para el período 2026-2028, orientado a acompañar y fortalecer el trabajo de los profesores rurales mediante capacitación, perfeccionamiento y apoyo pedagógico y técnico.

“Queremos acompañar a los profesores rurales, queremos que se capaciten, que se perfeccionen, que reciban pasantías, que reciban apoyo y ayuda pedagógica y en lo técnico”, explicó.

El seremi también planteó la necesidad de anticiparse a los cambios demográficos que enfrenta la región, particularmente frente a la disminución de la matrícula en educación parvularia y jardines infantiles.

Finalmente, Alvarado destacó el programa Escuelas Abiertas y manifestó su expectativa de contar con apoyo del Gobierno Regional para fortalecer distintas áreas del sistema educacional magallánico, incluyendo establecimientos de Punta Arenas, capitales provinciales y comunas rurales.

“Hay que conjugar las, pues y para conjugarlas tenemos que entregarle no solo un buen bienestar en las escuelas, sino que también buenos aprendizajes a nuestros alumnos”, concluyó.





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