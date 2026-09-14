MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPAN EN LA PRIMERA CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR DE CABO DE HORNOS

Más de 300 personas dieron vida a la primera Corrida Nocturna Familiar de Cabo de Hornos, actividad que reunió a familias, deportistas y vecinos de Puerto Williams en torno a la actividad física, la vida saludable y el encuentro comunitario, superando las expectativas de convocatoria de sus organizadores.





La iniciativa fue organizada conjuntamente por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la Secretaría Regional Ministerial del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), en el marco del programa Mover Chile 2030, contemplando recorridos de 2,5 y 5 kilómetros por las calles de Puerto Williams.

​



La alta participación quedó reflejada en los más de 300 asistentes que se sumaron a la jornada. De hecho, la organización había dispuesto inicialmente de 300 kits para los corredores, cupos que fueron completados, mientras nuevas personas continuaron manifestando su interés por participar hasta último momento.





El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró especialmente la respuesta de la comunidad y destacó que la convocatoria abre la posibilidad de continuar desarrollando este tipo de iniciativas en la ciudad. "Queremos agradecer a las más de 300 personas que participaron de esta primera Corrida Nocturna Familiar. Quedamos muy contentos y satisfechos con la respuesta de la comunidad. Se disfrutó mucho en ambas distancias, hubo sorpresas y premios, y como Delegación estamos felices por el resultado de esta actividad desarrollada junto al Ministerio del Deporte y el IND", señaló.

​



Asimismo, Moncada destacó la importancia de generar instancias que incentiven la actividad física en un territorio donde los factores geográficos y meteorológicos presentan desafíos particulares. "Las condiciones climáticas a veces son complejas y dificultan la realización de actividades deportivas. Por eso, para nosotros como Delegación es tan importante organizar este tipo de iniciativas. Esperamos que ésta sea la primera de muchas más y que esta alianza entre la Delegación, el Ministerio del Deporte y el IND se prolongue en el tiempo", manifestó.

​



Por su parte, el seremi del Deporte de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jacques Roux, destacó que la realización de esta primera corrida forma parte del propósito de acercar la actividad deportiva a las distintas comunas de la región. "Estamos muy contentos como Gobierno y como Ministerio del Deporte de que se haya realizado la primera corrida en Puerto Williams. Seguimos descentralizando, porque Punta Arenas no es Magallanes. Como dice nuestro eslogan, 'A Mover Chile', y se vienen más eventos en Puerto Williams y también en otras comunas de la región", expresó.

​

Una jornada para disfrutar en familia

​



Además de los recorridos de 2,5 y 5 kilómetros, la jornada contempló un precalentamiento de zumba a cargo de la entrenadora deportiva, María Paz Beltrán. A ello se sumaron diferentes sorpresas y premios entre quienes participaron. El premio mayor del sorteo fue una bicicleta aportada por el IND, que quedó en manos de Giovanny Isla, quien participó de la corrida junto a su esposa e hija.

​



Más allá de haber resultado ganador, Isla destacó especialmente la posibilidad de compartir una actividad deportiva en familia. "Estoy feliz de haber obtenido el premio, pero más que eso, por poder participar en familia en una actividad recreativa que le hace muy bien a la comunidad, sobre todo en una zona aislada. Yo creo que ese es el premio mayor", comentó.

​



Respecto de la experiencia durante el recorrido, agregó que "estuvo súper bien organizado y todo bien delimitado. Corrimos junto a mi esposa y mi hija, nos acompañó el tiempo y fue una muy buena actividad. Ojalá se sigan realizando iniciativas similares".

​



Por otra parte, la participante nacional, Valentina Yáñez, destacó la posibilidad de estar presente en esta actividad deportiva junto a sus amigos provenientes de Francia y Rusia. "Da mucho gusto compartir esta noche. Nos tocó increíble, estamos súper contentos, lo pasamos muy bien. Practicar deporte e incentivarlo siempre va a estar súper bueno", expresó.

​



La experiencia también fue valorada por un matrimonio de brasileños compuesto por Siles y Sabina Cabral, quienes conocieron la actividad a través de Internet. Según relataron, ya tenían la costumbre de correr en Brasil y decidieron participar en Puerto Williams, un desafío que significó realizar esta actividad deportiva con bajas temperaturas. "Fue la experiencia más extraordinaria, pero estuvo increíble", comentó Siles. "Pudimos correr un poquito más que en Brasil", agregó Sabina.

​



Valorando la alta convocatoria, ambos destacaron la importancia de seguir generando este tipo de instancias deportivas. "Tiene que haber mucho más de esta oportunidad para llevar a las personas a practicar una actividad física, aunque sea en el fin del mundo", cerró Sabina.





Trabajo conjunto





La primera Corrida Nocturna Familiar de Cabo de Hornos también fue posible gracias a la colaboración de instituciones públicas, organismos de emergencia y empresas que contribuyeron al desarrollo de la actividad y a la entrega de premios.

El delegado Moncada agradeció especialmente el apoyo brindado por el personal de la propia Delegación Antártica Chilena, Seremi del Deporte, IND, Carabineros de Chile, la Armada de Chile, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" de Puerto Williams, Senda Previene y la Municipalidad de Cabo de Hornos, organismos que colaboraron en diferentes ámbitos para el desarrollo seguro de la jornada.

​



Asimismo, reconoció el aporte de las empresas que se sumaron a la iniciativa mediante premios y otros apoyos, entre ellas, el Hotel The Cormorant at 55 South, consorcio Conpax-Huenchuñir, Cabañas Bosque de Navarino y la agencia Shackleton's Way.

​



De esta manera, la alta convocatoria alcanzada en esta primera Corrida Nocturna Familiar de Cabo de Hornos dejó una positiva evaluación entre organizadores y participantes, consolidándose como una nueva instancia de encuentro para la comunidad y abriendo el desafío de dar continuidad a actividades que permitan seguir fomentando el deporte y la vida saludable en el extremo austral.