12 de septiembre de 2026
HYST IMPULSA MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE
La instancia reunió a representantes públicos y privados para analizar brechas de conectividad, infraestructura y condiciones para el desarrollo de la actividad turística en el Parque Nacional Torres del Paine.
El pasado 10 de septiembre se realizó, de manera virtual, una nueva sesión de la Mesa Público-Privada de Infraestructura Vial y Turística del Parque Nacional Torres del Paine, instancia impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).
La reunión se desarrolla en el marco de la Red Asociativa HYST–CORFO y contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, SERNATUR, CONAF, empresas vinculadas a HYST y otros actores del sector turístico. También fueron convocadas instituciones públicas que no pudieron participar en esta oportunidad.
Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con infraestructura vial y turística, conectividad, operación y condiciones para quienes visitan el Parque Nacional Torres del Paine. El objetivo es avanzar desde el diagnóstico de las necesidades hacia compromisos y acciones concretas entre organismos públicos, empresas y gremios.
La mesa tendrá una nueva sesión durante octubre, en la que se realizará seguimiento a los compromisos y gestiones acordadas, además de buscar la incorporación de las instituciones que no participaron en esta reunión.
La gerenta de HYST, Sara Adema, destacó la continuidad de esta instancia y señaló que esperan avanzar en los compromisos que surjan de las reuniones, además de sumar a los organismos que no pudieron participar para agilizar procesos relacionados con los desafíos del destino turístico.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.