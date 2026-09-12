HYST IMPULSA MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

El pasado 10 de septiembre se realizó, de manera virtual, una nueva sesión de la Mesa Público-Privada de Infraestructura Vial y Turística del Parque Nacional Torres del Paine, instancia impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).

La reunión se desarrolla en el marco de la Red Asociativa HYST–CORFO y contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, SERNATUR, CONAF, empresas vinculadas a HYST y otros actores del sector turístico. También fueron convocadas instituciones públicas que no pudieron participar en esta oportunidad.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con infraestructura vial y turística, conectividad, operación y condiciones para quienes visitan el Parque Nacional Torres del Paine. El objetivo es avanzar desde el diagnóstico de las necesidades hacia compromisos y acciones concretas entre organismos públicos, empresas y gremios.

La mesa tendrá una nueva sesión durante octubre, en la que se realizará seguimiento a los compromisos y gestiones acordadas, además de buscar la incorporación de las instituciones que no participaron en esta reunión.

La gerenta de HYST, Sara Adema, destacó la continuidad de esta instancia y señaló que esperan avanzar en los compromisos que surjan de las reuniones, además de sumar a los organismos que no pudieron participar para agilizar procesos relacionados con los desafíos del destino turístico.

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