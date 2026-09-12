Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

12 de septiembre de 2026

HYST IMPULSA MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

​La instancia reunió a representantes públicos y privados para analizar brechas de conectividad, infraestructura y condiciones para el desarrollo de la actividad turística en el Parque Nacional Torres del Paine.

PHOTO-2026-09-11-12-14-02

El pasado 10 de septiembre se realizó, de manera virtual, una nueva sesión de la Mesa Público-Privada de Infraestructura Vial y Turística del Parque Nacional Torres del Paine, instancia impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).

La reunión se desarrolla en el marco de la Red Asociativa HYST–CORFO y contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, SERNATUR, CONAF, empresas vinculadas a HYST y otros actores del sector turístico. También fueron convocadas instituciones públicas que no pudieron participar en esta oportunidad.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con infraestructura vial y turística, conectividad, operación y condiciones para quienes visitan el Parque Nacional Torres del Paine. El objetivo es avanzar desde el diagnóstico de las necesidades hacia compromisos y acciones concretas entre organismos públicos, empresas y gremios.

La mesa tendrá una nueva sesión durante octubre, en la que se realizará seguimiento a los compromisos y gestiones acordadas, además de buscar la incorporación de las instituciones que no participaron en esta reunión.

La gerenta de HYST, Sara Adema, destacó la continuidad de esta instancia y señaló que esperan avanzar en los compromisos que surjan de las reuniones, además de sumar a los organismos que no pudieron participar para agilizar procesos relacionados con los desafíos del destino turístico.


LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL (5)

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL REUNIÓ A SANTO TOMÁS, SECTOR PRIVADO Y EMPRENDEDORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Leer Más

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

WhatsApp Image 2026-09-12 at 14
nuestrospodcast
PHOTO-2026-09-11-12-14-02

HYST IMPULSA MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
PHOTO-2026-09-11-12-14-02

HYST IMPULSA MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pgu

MAYORES DE 75 AÑOS CON PENSIONES DE REPARACIÓN YA PUEDEN SOLICITAR LA PGU

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
salmonexpert

ESA MAGALLANES 2026 REUNIRÁ A EMPRESAS, PROVEEDORES Y COMUNIDADES EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.