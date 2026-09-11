DIPUTADOS OFICIALISTAS PIDEN ACCIONES PREVENTIVAS CON AGRICULTURA ANTE VOLATILIDAD INTERNACIONAL DEL TRIGO Y PLANTEAN MESA DE TRABAJO

​Los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert iniciaron una coordinación con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, con el objetivo de abordar de manera preventiva las fluctuaciones en el mercado internacional del trigo y asegurar un monitoreo temprano ante un eventual impacto en los costos locales. La iniciativa surge tras el levantamiento de datos por parte de INDUPAN Araucanía, gremio que advirtió sobre un incremento sostenido del cereal en el exterior durante los últimos cuatro meses, sumado a las presiones que ya enfrentan las panaderías en materia de energía y combustibles.



Al respecto, la legisladora Macarena Santelices sostuvo que “el pan es el sustento diario en la mesa de las familias chilenas. Nuestra prioridad, en sintonía con el sello de este gobierno, es adelantarnos a los escenarios complejos antes de que afecten a la clase media y a los sectores más vulnerables. Estamos trabajando junto a las autoridades para entregar certezas sobre el abastecimiento nacional, evaluar la evolución de los mercados y contener a tiempo cualquier presión sobre los precios”.



Por su parte, el parlamentario Alejandro Riquelme, integrante de la Comisión de Economía, comentó que “frente a variables externas que Chile no controla, la clave es una preparación interna robusta. Es fundamental que continuemos la labor junto al Ejecutivo monitoreando los precios globales y agilizando la logística de importación para asegurar que los molinos, las panaderías y, en última instancia, los consumidores, no absorban la volatilidad internacional”.



En tanto, el diputado por La Araucanía e integrante de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert, enfatizó la relevancia de proteger tanto a los consumidores como a la base productiva del país. “En regiones con fuerte vocación agrícola como La Araucanía, entendemos que defender el bolsillo familiar va de la mano con cuidar a quienes generan empleo: nuestros agricultores, molinos y pequeñas panaderías de barrio. El objetivo de esta mesa de trabajo es encontrar soluciones técnicas que resguarden la economía del hogar y, al mismo tiempo, eviten que los costos internacionales asfixien a toda la cadena del trigo”, planteó Schubert, recordando que La Araucanía se mantiene dentro de las principales zonas cerealeras de Chile.



Para formalizar este trabajo colaborativo, los legisladores extendieron una solicitud técnica al Ministerio de Agricultura y a ODEPA para consolidar proyecciones actualizadas sobre el trigo, la harina y el pan, además del estado de la producción local y los mecanismos de contingencia disponibles.

