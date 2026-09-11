Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

DIPUTADOS OFICIALISTAS PIDEN ACCIONES PREVENTIVAS CON AGRICULTURA ANTE VOLATILIDAD INTERNACIONAL DEL TRIGO Y PLANTEAN MESA DE TRABAJO

Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert destacaron la importancia de un monitoreo conjunto con el ministerio y ODEPA para resguardar la estabilidad en el precio del pan. Los parlamentarios del Partido Republicano relevaron la necesidad de anticipar escenarios globales para proteger el bolsillo de las familias y la cadena productiva.

Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert

​Los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert iniciaron una coordinación con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, con el objetivo de abordar de manera preventiva las fluctuaciones en el mercado internacional del trigo y asegurar un monitoreo temprano ante un eventual impacto en los costos locales. La iniciativa surge tras el levantamiento de datos por parte de INDUPAN Araucanía, gremio que advirtió sobre un incremento sostenido del cereal en el exterior durante los últimos cuatro meses, sumado a las presiones que ya enfrentan las panaderías en materia de energía y combustibles.

 
Al respecto, la legisladora Macarena Santelices sostuvo que “el pan es el sustento diario en la mesa de las familias chilenas. Nuestra prioridad, en sintonía con el sello de este gobierno, es adelantarnos a los escenarios complejos antes de que afecten a la clase media y a los sectores más vulnerables. Estamos trabajando junto a las autoridades para entregar certezas sobre el abastecimiento nacional, evaluar la evolución de los mercados y contener a tiempo cualquier presión sobre los precios”.

 
Por su parte, el parlamentario Alejandro Riquelme, integrante de la Comisión de Economía, comentó que “frente a variables externas que Chile no controla, la clave es una preparación interna robusta. Es fundamental que continuemos la labor junto al Ejecutivo monitoreando los precios globales y agilizando la logística de importación para asegurar que los molinos, las panaderías y, en última instancia, los consumidores, no absorban la volatilidad internacional”.

 
En tanto, el diputado por La Araucanía e integrante de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert, enfatizó la relevancia de proteger tanto a los consumidores como a la base productiva del país. “En regiones con fuerte vocación agrícola como La Araucanía, entendemos que defender el bolsillo familiar va de la mano con cuidar a quienes generan empleo: nuestros agricultores, molinos y pequeñas panaderías de barrio. El objetivo de esta mesa de trabajo es encontrar soluciones técnicas que resguarden la economía del hogar y, al mismo tiempo, eviten que los costos internacionales asfixien a toda la cadena del trigo”, planteó Schubert, recordando que La Araucanía se mantiene dentro de las principales zonas cerealeras de Chile.

 
Para formalizar este trabajo colaborativo, los legisladores extendieron una solicitud técnica al Ministerio de Agricultura y a ODEPA para consolidar proyecciones actualizadas sobre el trigo, la harina y el pan, además del estado de la producción local y los mecanismos de contingencia disponibles.

defensamagallanes

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

defensamagallanes
nuestrospodcast
Hallazgo bote Porvenir 3

AUTORIDAD MARÍTIMA CONFIRMA HALLAZGO DE BOTE DE PESCADORES DESAPARECIDOS EN RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert

DIPUTADOS OFICIALISTAS PIDEN ACCIONES PREVENTIVAS CON AGRICULTURA ANTE VOLATILIDAD INTERNACIONAL DEL TRIGO Y PLANTEAN MESA DE TRABAJO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremimideso

SEREMI ROJAS ANUNCIA REFUERZO DE ESTRATEGIAS PARA PREVENIR VULNERACIONES DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
centinelasdelmar

SERNAPESCA CERTIFICÓ A 21 TRIPULANTES Y GUÍAS DEL CRUCERO VENTUS AUSTRALIS COMO CENTINELAS DEL MAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.