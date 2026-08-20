¿BUSCAS TRABAJO? FERIA LABORAL SENCE MÁS EMPLEO 2026 OFRECERÁ MÁS DE 450 OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

Más de 450 vacantes estarán disponibles en la Feria Laboral Más Empleo 2026, iniciativa organizada por SENCE Magallanes junto a INACAP y la OMIL de Punta Arenas, que busca acercar nuevas oportunidades laborales a las personas de la región.



La actividad se realizará el miércoles 26 de agosto, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sede de INACAP Punta Arenas y, reunirá a 18 empresas con 388 vacantes, además de 70 ofertas laborales gestionadas por la OMIL Punta Arenas, sumando un total de 458 oportunidades de empleo.



Entre los puestos disponibles destacan vacantes para guías de excursiones, bartenders y personal gastronómico; desarrolladores de Inteligencia Artificial, community managers y diseñadores gráficos; técnicos mecánicos; vendedores; brigadistas forestales; operadores y choferes con licencia profesional; además de oportunidades en comercio, construcción, logística y servicios.



La directora regional (s) de SENCE Magallanes, Doris Manquian Cuminao, realizó un llamado a las personas interesadas a prepararse con anticipación:



"Invitamos a las personas que están buscando trabajo a ingresar desde hoy a la Bolsa Nacional de Empleo, crear o actualizar su perfil y revisar que sus antecedentes estén completos. Llegar a la feria con esta información al día les permitirá aprovechar mejor las oportunidades disponibles y agilizar sus postulaciones ante las empresas participantes".



Desde SENCE se recomienda realizar este trámite previamente en www.bne.cl, ya que contar con un perfil actualizado facilita el proceso de búsqueda laboral y mejora la vinculación con las vacantes disponibles. No obstante, quienes requieran apoyo podrán acceder durante la feria a orientación y asistencia para la inscripción o actualización de sus perfiles en la Bolsa Nacional de Empleo.



Las Ferias Laborales de SENCE se han consolidado como uno de los principales espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo, contribuyendo a generar entrevistas, derivaciones y contrataciones efectivas. Este esfuerzo se complementa con las distintas actividades de intermediación y reclutamiento que durante el año ha desarrollado la OMIL de Punta Arenas para acercar oportunidades laborales a la comunidad.

