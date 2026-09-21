OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES REALIZA ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR LA REALIDAD PRODUCTIVA Y LABORAL DE TIERRA DEL FUEGO

En este contexto, el analista del observatorio regional, Jornan Huentelicán, se encuentra sosteniendo reuniones con representantes de empresas, gremios, servicios públicos y del mundo académico, con el propósito de recoger distintas visiones sobre las dinámicas del mercado laboral, las necesidades de capacitación y los desafíos que enfrenta la provincia, así como identificar oportunidades para redefinir o identificar nuevas matrices productivas en la provincia.

Según explicó Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, el estudio busca comprender en profundidad el funcionamiento del mercado laboral, los encadenamientos productivos existentes y los requerimientos efectivos de capital humano. En este marco, se analizarán aspectos como la existencia o no de brechas laborales, las dificultades para la retención de mano de obra, la demanda de determinados perfiles técnicos y la incidencia de fenómenos de estacionalidad. Asimismo, se evaluará si estos factores responden a problemáticas de carácter estructural o a dinámicas coyunturales del territorio.

Este estudio de realidad provincial da continuidad al trabajo iniciado durante 2025 en la provincia de Última Esperanza, donde el observatorio laboral realizó un estudio focalizado con el mismo objetivo, destacando la importancia de contar con diagnósticos que permitan identificar las dinámicas laborales, así como los desafíos y oportunidades en materia de capacitación y formación. “Si bien nuestros estudios y encuestas suelen abarcar toda la región, los estudios de realidad provincial tienen un carácter más focalizad, lo que nos permite profundizar los diagnósticos y generar información con mayor pertinencia territorial", señaló el coordinador.

Los resultados de este estudio se darán a conocer a fines de año.

(Foto: Daniel Antúnez)