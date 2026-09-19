BONO DE $30 MIL POR HIJO COMIENZA A PAGARSE Y BENEFICIARÁ A CERCA DE 19 MIL NIÑOS EN MAGALLANES

El Gobierno inició el pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio que a nivel nacional llegará a 2,3 millones de niños pertenecientes a 1,7 millones de familias. En la Región de Magallanes, cerca de 19 mil niños menores de 13 años cumplen con las condiciones para recibir este aporte, lo que representa un presupuesto regional aproximado de $570 millones.

El beneficio se entrega automáticamente, sin necesidad de realizar una nueva postulación, y corresponde a una sola cuota de $30.000 por cada niño o niña que cumpla los requisitos. Según explicó la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, el aporte busca apoyar a los hogares con los gastos asociados a la crianza y el cuidado.

Una de las modificaciones incorporadas a la iniciativa permite que niños y niñas de hasta 13 años que se encuentren en modalidades de cuidado alternativo familiar, incluidas las familias de acogida con resolución judicial, puedan acceder al bono sin acreditar su calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares. A nivel nacional, cerca de 8 mil niños y niñas en esta situación recibirán el beneficio.

También fueron incorporados los niños y niñas que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres hayan pertenecido, al 1 de junio de 2026, al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares. Para este grupo, el pago se realizará durante 2027, una vez cerradas las inscripciones correspondientes en el Registro Civil.