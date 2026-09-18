TEAM CHILE SENIOR CIERRA MUNDIAL DE PICKLEBALL EN VIETNAM CON 14 MEDALLAS

El Team Chile Senior cerró su participación en la Pickleball World Cup 2026, disputada en Vietnam, con un total de 14 medallas. La delegación nacional obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce, alcanzadas por ocho jugadores chilenos durante la competencia internacional.

Leandra Farkas lideró la cosecha nacional con tres preseas, correspondientes a un oro, una plata y un bronce. También tuvieron una participación destacada Marianne Link, Liliana Farkas, Luis Urrutia y Marcelo Avendaño, quienes finalizaron el campeonato con dos medallas cada uno. El medallero se completó con las preseas obtenidas por Javiera Escobar, Martina Dodds y Pedro Becker.

Desde la Federación Nacional Pickleball Chile destacaron que los resultados obtenidos en Vietnam representan un nuevo paso para una disciplina que ha sumado jugadores, clubes y competencias en el país. La presidenta de la federación, Michelle Hasson, señaló que las 14 medallas y la presencia de ocho jugadores en el podio muestran el potencial de los representantes nacionales a nivel internacional.

El capitán del Team Chile Senior, Luis Urrutia, también valoró la experiencia de competir en un Mundial y representar al país. La delegación contó además con un proceso de preparación previo junto al preparador físico Sebastián Osorio y un staff de profesores, mientras que el próximo desafío estará centrado en fortalecer la competencia local y aumentar la presencia chilena en torneos internacionales.

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