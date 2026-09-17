17 de septiembre de 2026
BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES INICIA SU PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS
La iniciativa conmemora los 200 años de la anexión del archipiélago a Chile y destaca el aporte histórico de la comunidad chilota en la zona austral.
El Centro Social Hijos de Chiloé, con apoyo del Gobierno Regional, impulsará el "Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026" para conmemorar los 200 años de la anexión de la isla y su conexión histórica con la toma de posesión del estrecho.
Autoridades locales presentaron este miércoles las actividades del “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”. La iniciativa, impulsada por el Centro Social Hijos de Chiloé, cuenta con un financiamiento de $24.220.000 a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para relevar el vínculo histórico de ambas zonas.
Durante la jornada, la gobernadora subrogante, Hina Carabantes, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacaron la gesta de la goleta Ancud en 1843. Las autoridades subrayaron que la toma de posesión del estrecho de Magallanes otorgó a Chile una posición geopolítica y antártica fundamental, cobrando especial relevancia en la actualidad.
El programa contempla eventos culturales, educativos y patrimoniales que buscan poner en valor la memoria compartida, proyectando beneficiar a más de cinco mil habitantes. Entre las principales convocatorias destacan:
20 de septiembre: Gala Conmemorativa en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.
21 de septiembre: Jornada Conmemorativa en el Monumento Goleta Ancud.
19 al 25 de octubre: Ciclo de conciertos e intervenciones en Punta Arenas y Puerto Natales.
22 de octubre: Lanzamiento del libro “Manual de Historia y Geografía de Chiloé” en Punta Arenas y Porvenir.
23 de octubre: Seminario birregional “Chiloé y Magallanes: una historia compartida” en Puerto Natales.
2 al 4 de noviembre: Ciclo de documentales y conversatorios en Puerto Natales.
4 de diciembre: Concierto homenaje en Punta Arenas.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.