BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES INICIA SU PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS

El Centro Social Hijos de Chiloé, con apoyo del Gobierno Regional, impulsará el "Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026" para conmemorar los 200 años de la anexión de la isla y su conexión histórica con la toma de posesión del estrecho.

Autoridades locales presentaron este miércoles las actividades del “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”. La iniciativa, impulsada por el Centro Social Hijos de Chiloé, cuenta con un financiamiento de $24.220.000 a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para relevar el vínculo histórico de ambas zonas.

Durante la jornada, la gobernadora subrogante, Hina Carabantes, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacaron la gesta de la goleta Ancud en 1843. Las autoridades subrayaron que la toma de posesión del estrecho de Magallanes otorgó a Chile una posición geopolítica y antártica fundamental, cobrando especial relevancia en la actualidad.

El programa contempla eventos culturales, educativos y patrimoniales que buscan poner en valor la memoria compartida, proyectando beneficiar a más de cinco mil habitantes. Entre las principales convocatorias destacan:

20 de septiembre: Gala Conmemorativa en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

21 de septiembre: Jornada Conmemorativa en el Monumento Goleta Ancud.

19 al 25 de octubre: Ciclo de conciertos e intervenciones en Punta Arenas y Puerto Natales.

22 de octubre: Lanzamiento del libro “Manual de Historia y Geografía de Chiloé” en Punta Arenas y Porvenir.

23 de octubre: Seminario birregional “Chiloé y Magallanes: una historia compartida” en Puerto Natales.

2 al 4 de noviembre: Ciclo de documentales y conversatorios en Puerto Natales.

4 de diciembre: Concierto homenaje en Punta Arenas.