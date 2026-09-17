Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

17 de septiembre de 2026

BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES INICIA SU PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS

La iniciativa conmemora los 200 años de la anexión del archipiélago a Chile y destaca el aporte histórico de la comunidad chilota en la zona austral.

Diseño sin título

El Centro Social Hijos de Chiloé, con apoyo del Gobierno Regional, impulsará el "Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026" para conmemorar los 200 años de la anexión de la isla y su conexión histórica con la toma de posesión del estrecho.

Autoridades locales presentaron este miércoles las actividades del “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”. La iniciativa, impulsada por el Centro Social Hijos de Chiloé, cuenta con un financiamiento de $24.220.000 a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para relevar el vínculo histórico de ambas zonas.

Durante la jornada, la gobernadora subrogante, Hina Carabantes, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacaron la gesta de la goleta Ancud en 1843. Las autoridades subrayaron que la toma de posesión del estrecho de Magallanes otorgó a Chile una posición geopolítica y antártica fundamental, cobrando especial relevancia en la actualidad.

El programa contempla eventos culturales, educativos y patrimoniales que buscan poner en valor la memoria compartida, proyectando beneficiar a más de cinco mil habitantes. Entre las principales convocatorias destacan:

 20 de septiembre: Gala Conmemorativa en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

 21 de septiembre: Jornada Conmemorativa en el Monumento Goleta Ancud.

 19 al 25 de octubre: Ciclo de conciertos e intervenciones en Punta Arenas y Puerto Natales.

 22 de octubre: Lanzamiento del libro “Manual de Historia y Geografía de Chiloé” en Punta Arenas y Porvenir.

 23 de octubre: Seminario birregional “Chiloé y Magallanes: una historia compartida” en Puerto Natales.

 2 al 4 de noviembre: Ciclo de documentales y conversatorios en Puerto Natales.

 4 de diciembre: Concierto homenaje en Punta Arenas.

marioisidromoreno

CUECAS, RAMADAS Y TRADICIONES: INVESTIGADOR MARIO ISIDRO MORENO REPASA LA HISTORIA DE LAS CELEBRACIONES DIECIOCHERAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO REFUERZA FISCALIZACIÓN ANTE FUNCIONAMIENTO DE PRESUNTO LOCAL CLANDESTINO

Leer Más

Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.

Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.

LOCALES CLANDESTINOS (5)
nuestrospodcast
bononinez

GOBIERNO ANUNCIA EL INICIO DEL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Diseño sin título

BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES INICIA SU PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
jorgeguicsesnic

JORGE GUIC SESNIC ABORDA EL FUTURO DE ZONA FRANCA Y PLANTEA LA NECESIDAD DE REVISAR SUS REGLAS PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FLYER COLOQUIO Anverso

SEGUNDO COLOQUIO EN PUNTA ARENAS ABORDARÁ LOS DESAFÍOS MARÍTIMOS DE MAGALLANES Y SU PROYECCIÓN PARA CHILE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.