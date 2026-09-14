Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

14 de septiembre de 2026

LOS DETALLES DEL PROYECTO DE BASE NAVAL EN USHUAIA QUE MILEI REACTIVÓ PARA COMPETIRLE A PUNTA ARENAS

Desde el alto mando de la Defensa argentina confirmaron que la base funcionará 100% financiada por el Estado y no requerirá permiso de Chile para operar, dada su ubicación en pleno canal del Beagle, al sur de la Tierra del Fuego.

basenavalushuaia

En el marco de las declaraciones equívocas y tensiones ideadas desde Argentina respecto a la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el Atlántico Sur, el ministro de Defensa trasandino, Carlos Presti, confirmó que se está acelerando la construcción de una nueva base naval en Ushuaia.

Este proyecto pretende “posicionar” a la Argentina respecto a su proyección atlántica, que involucra el reclamo sobre las islas Malvinas, a unos 700 kilómetros de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. “Vamos a hacer unas cinco o seis licitaciones públicas para poder empezar cuanto antes y comenzar las obras el 2 de enero”, indicó Presti.

Luego, el gobierno de Javier Milei oficializó una inyección de casi 218 mil millones de pesos argentinos para Defensa, unos 140 millones de dólares. De este monto, unos 200 mil millones se destinarán para la construcción de la base naval en la Tierra del Fuego, como también para terminar la base Petrel, en el archipiélago de Joinville, al norte de la Antártica. La construcción de la base en Ushuaia se había revelado como proyecto en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández, pero se paralizó por la “motosierra” de Milei apenas asumió el poder.

El ministro Presti asegura que la base fueguina, en aguas del binacional canal Beagle, será un “polo logístico” de conexión con las 13 bases antárticas que posee la Argentina. Sobre sus características técnicas, el recinto militar tendría obras gravitantes como edificios logísticos y militares, un financiamiento absolutamente asumido por el Estado y un muelle de 585 metros.

El proyecto, atrasado por décadas, se ubicaría en la bahía de Ushuaia, separado del casco urbano de la ciudad y a metros de la pista del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, que paradójicamente no está en el archipiélago reclamado. Así, se consideraría una integración aérea-marítimo-terrestre de más de 39 mil metros cuadrados.

El eje principal es el muelle, que deberá servir a las lanchas de la División Patrulla Austral en un plazo cercano al año y medio de iniciadas las obras, mientras el resto de la base se termina de construir.

Una dimensión que atañe particularmente a Chile es la competencia que este puerto militar buscará ganarle a Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes y más al norte. El objetivo será ganar la pulsada respecto a las expediciones antárticas, cuya base principal hoy es la ciudad chilena.

“Hay 25 o 30 países que despliegan todas sus campañas antárticas desde el hermano país de Chile, desde Punta Arenas, y Argentina está dejando de pasar esta oportunidad de poder brindar con el polo logístico servicios navales como combustible, racionamiento, comida, turismo también, con el polo logístico y que va a poder permitir tener ingresos para nuestro país”, argumentó Presti. “Punta Arenas se lleva todo por la infraestructura que tiene”, agregaron en la presentación técnica del proyecto.

Como se adelantó, el puerto estará en el canal del Beagle, compartido con Chile. Por lo mismo, el jefe de la cartera descartó que haya que pedir permisos internacionales para la utilización de la base y sus naves. “La ubicación estratégica de Ushuaia nos permite obviamente desplazarnos por el Atlántico Sur, en nuestro mar soberano, y también desplazarnos hacia el continente antártico sin ningún tipo de inconvenientes”, señaló.

Fuente: elmostrador.cl


VIDEOLLAMADA COLEGIO COYAIQUE CON BASE FREI 9

ESTUDIANTES DE COYHAIQUE SE CONECTARON VÍA STREAMING CON LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO ACTIVA DESPLIEGUE PREVENTIVO ANTE NUEVAS PRECIPITACIONES DE NIEVE

Leer Más

Los equipos comenzaron labores durante la madrugada, con especial atención en calles y sectores periurbanos afectados por las condiciones climáticas.

Los equipos comenzaron labores durante la madrugada, con especial atención en calles y sectores periurbanos afectados por las condiciones climáticas.

TRABAJOS EN PERIURBANO (7)
nuestrospodcast
basenavalushuaia

LOS DETALLES DEL PROYECTO DE BASE NAVAL EN USHUAIA QUE MILEI REACTIVÓ PARA COMPETIRLE A PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
basenavalushuaia

LOS DETALLES DEL PROYECTO DE BASE NAVAL EN USHUAIA QUE MILEI REACTIVÓ PARA COMPETIRLE A PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Carabineros al fin del mundo

CARABINEROS LLAMA A EXTREMAR LA PREVENCIÓN EN MAGALLANES DURANTE FIESTAS PATRIAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Diputados Erich Grohs, Stephan Schubert y Alejandro Riquelme

DIPUTADOS PIDEN IMPULSAR PLAN MASIVO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA POTENCIAR EL EMPLEO FRENTE A DESAFÍOS DE AUTOMATIZACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.