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13 de abril de 2026

DOTACIÓN ESTIVAL CULMINA CON ÉXITO LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA BASE ANTÁRTICA

El contingente, integrado por 11 especialistas, desarrolló diversas misiones que benefician el despliegue de la Dotación N.°78, entre ellas, sostener la funcionalidad de la base.

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Con un desempeño eficiente y resultados concretos, la Dotación Estival 2025-2026 finalizó su misión en la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”, tras operar entre noviembre y abril en uno de los escenarios más inhóspitos del planeta.

El contingente, integrado por 11 especialistas, desarrolló diversas misiones que benefician el despliegue de la Dotación N.°78, entre ellas, sostener la funcionalidad de la base. En ese marco, ocho suboficiales del área de reparaciones cumplieron se aseguraron de que la infraestructura de la base permanezca en las condiciones adecuadas.

Entre las labores realizadas están la modernización de la sala de reciclaje, la instalación de mecanismos para el levante de cortinas metálicas en el sector de los vehículos, el refuerzo de la pasarela de conexión con el continente, la renovación de revestimientos interiores, el recambio de luminarias en áreas comunes y deportivas, además de trabajos en el muelle de embarque.

A ello se suman la construcción de una base de hormigón para nuevas estructuras, el mejoramiento de la fachada exterior, la optimización de escaleras y accesos, elevando significativamente las condiciones de seguridad y habitabilidad.

El Comandante de la BAE, Teniente Coronel Carlos Torres B., destacó el profesionalismo del grupo, que cuenta con una formación certificada. Asimismo, explicó que “la ventana estival es determinante para ejecutar este tipo de intervenciones, ya que durante estos meses es posible movilizar medios, concretar obras y proyectar mejoras que no serían viables en temporada invernal”.

Por su parte, el jefe del equipo de reparaciones, Suboficial Wladimir Pincheira S., explicó que “la campaña se sustentó en una planificación exhaustiva, desde el levantamiento inicial de requerimientos hasta la implementación de soluciones en terreno”. Señaló, igualmente, que el objetivo no solo fue reparar, sino también anticiparse al impacto del clima. Añadió que el cumplimiento de las metas fue posible gracias a una coordinación permanente con el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE).

Concluida a comienzos de abril, la operación dejó a la base en condiciones para recibir a las próximas dotaciones, fortaleciendo la presencia nacional en el continente blanco y respaldando el desarrollo de iniciativas científicas y tecnológicas de alcance internacional.

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