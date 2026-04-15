OBRAS PORTUARIAS EN BAHÍA FILDES: SE CIERRA PRIMERA TEMPORADA CON AVANCES LOGÍSTICOS Y CONSTRUCTIVOS EN LA ANTÁRTICA CHILENA

​Con el término de la ventana operativa estival, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas concretó el cierre de la primera temporada de trabajos del proyecto de infraestructura portuaria en Bahía Fildes, alcanzando un avance cercano al 30% y cumpliendo los principales hitos constructivos y logísticos planificados para esta etapa.



Durante el período comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, se logró la instalación de infraestructura base crítica, incluyendo campamento, faenas y sistemas de apoyo, junto con la ejecución de obras en la explanada, donde se avanzó en la instalación de muros de contención (aproximadamente 130 a 160 metros lineales) y en el relleno estructural interior, alcanzando cerca del 50% de esta partida. Asimismo, se completó el transporte del 99% de los muros de contención proyectados para esta fase.



Uno de los principales hitos de la temporada fue el despliegue logístico, que permitió trasladar cerca de 7.000 toneladas de materiales e insumos desde Punta Arenas hasta Bahía Fildes. Esta operación se realizó a través de cuatro naves de la Armada de Chile, tales como “Janequeo”, “Lientur”, “Galvarino” y “Sargento Aldea”, asegurando la continuidad de la obra en una de las zonas más complejas del país. A ello se sumó el traslado inicial de instalaciones de faena, maquinaria pesada y campamento mediante una gabarra de gran capacidad remolcada por el AHTS Lenga.



En términos de suministros, la temporada permitió acopiar y posicionar materiales estratégicos para la continuidad de las obras, incluyendo 2.387 m³ de relleno granular, más de 100 toneladas de tablestacas (40 en Fildes y 60 en Punta Arenas) y elementos prefabricados de hormigón armado, como muros y losas. Este trabajo anticipado resulta clave para asegurar el ritmo constructivo en la próxima temporada, reduciendo la dependencia de nuevas ventanas logísticas.



El Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, detalló que “el cierre de faenas consideró el retiro total del personal, compuesto por 25 trabajadores, durante la primera semana de abril, mediante transporte marítimo y aéreo, junto con la implementación de un plan de resguardo integral de las obras”.



Como destacó el Seremi Marusic, “esta obra de infraestructura antártica es importante, porque posiciona a Chile como un socio estratégico en el soporte a todas las actividades que se desarrollen en el Continente Antártico, no solamente aquellas relacionadas con las Fuerzas Armadas, sino también para los equipos nacionales e internacionales, que desarrollen investigaciones científicas y de la academia desde nuestro territorio”.



De esta forma, las instalaciones quedan en condiciones controladas para enfrentar el invierno antártico, periodo en que las condiciones climáticas impiden cualquier tipo de operación en terreno.



Las obras se retomarán en noviembre de 2026, dando inicio a la segunda temporada, la cual contempla el avance sustantivo en la construcción del muelle y el desarrollo de la infraestructura marítima asociada.

