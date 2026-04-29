MUNICIPIO SOLICITA REUNIÓN TÉCNICA POR OBRAS DEL SERVIU QUE AFECTAN A VECINOS DE AVES AUSTRALES

La Municipalidad de Punta Arenas expuso su preocupación por las obras ejecutadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en el sector de Aves Australes, particularmente por la construcción de un muro asociado al proyecto de Avenida Circunvalación, el cual, según lo planteado por vecinos y equipos técnicos municipales, estaría generando una serie de impactos en el entorno.

Durante una visita en terreno realizada esta mañana, residentes del sector manifestaron que la intervención no consideró adecuadamente su realidad local. Entre los principales problemas expuestos señalan dificultades en el escurrimiento de aguas lluvias, afectaciones en accesos y maniobrabilidad de vehículos de emergencia y servicio, además de inundaciones en viviendas producto de cambios en los niveles del terreno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "estamos en un sector que ha sido afectado por obras mandatadas por el Serviu. El desarrollo es necesario, pero no puede generar perjuicios a los vecinos. Aquí hay situaciones complejas, como el manejo de aguas lluvias y condiciones de accesibilidad que deben ser revisadas".

La autoridad comunal agregó que, de acuerdo con lo expuesto por la comunidad, el proceso de socialización del proyecto no habría sido suficiente. "Los vecinos plantean que no se les informó adecuadamente respecto a los impactos que tendría esta obra. Por eso es fundamental revisar cómo se implementó este proyecto y, sobre todo, cuáles son las soluciones que se van a aplicar", indicó.

En esa línea, el municipio solicitó formalmente una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu, con el objetivo de analizar el estado actual del proyecto y evaluar eventuales medidas de mejora o mitigación.

Desde el ámbito técnico, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que existen elementos que deben ser revisados, particularmente en relación con el drenaje y las condiciones de diseño. "Es necesario evaluar cómo se está resolviendo la evacuación de aguas lluvias, considerando que este sector quedará a una cota inferior. También es importante revisar anchos y condiciones de accesibilidad para servicios y emergencias", señaló.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Aves Australes, Galicia Lemus, manifestó la inquietud de la comunidad frente a los efectos de la obra. "El proyecto se presentó cuando ya estaba definido y no se consideraron nuestras observaciones. Hoy vemos problemas en los accesos, en el escurrimiento de aguas y en las condiciones del barrio", indicó.

A estas preocupaciones se sumó la consejera regional Roxana Gallardo, quien enfatizó la necesidad de adoptar medidas correctivas. "El progreso es importante, pero no cuando se perjudica a una comunidad completa. Aquí se requieren soluciones y medidas de mitigación que permitan resguardar la calidad de vida de los vecinos".