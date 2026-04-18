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18 de abril de 2026

PINGÜINO EMPERADOR ES DECLARADO ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN LA ANTÁRTICA

​El cambio climático y la reducción del hielo marino están impactando directamente a esta especie, generando preocupación a nivel científico e internacional.

pingüino emperador

El pingüino emperador fue catalogado oficialmente como especie en peligro de extinción, a más de un siglo desde que fuera observado por primera vez en grandes colonias en la Antártica. Este hito marca un punto crítico en la conservación de una de las especies más emblemáticas del continente blanco.

El registro histórico se remonta a 1902, cuando el explorador británico Robert Falcon Scott avistó una colonia reproductora en la isla Ross durante la expedición Discovery. Hoy, 124 años después, el escenario es muy distinto, con una disminución sostenida de sus poblaciones debido a cambios ambientales.

Entre las principales amenazas se encuentra el calentamiento global, que ha provocado una reducción significativa del hielo marino, hábitat clave para la reproducción de esta especie. A esto se suma el desplazamiento del kril antártico hacia zonas más australes, afectando su principal fuente de alimentación.

Estos factores generan un efecto en cadena que también impacta a otras especies del ecosistema, como la foca peletera antártica, evidenciando las consecuencias del cambio climático en la biodiversidad del extremo sur del planeta.

Expertos advierten que este nuevo estatus refuerza la urgencia de adoptar medidas globales para mitigar los efectos del cambio climático y proteger los ecosistemas antárticos.


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