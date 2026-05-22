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22 de mayo de 2026

POR PRIMERA VEZ EN 100 AÑOS: CIENTÍFICOS DE CHILE, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE PINGÜINO EN LA ANTÁRTICA

El hallazgo corresponde al primer descubrimiento de una nueva especie de pingüino en la Antártica en más de un siglo y permitió identificar que los pingüinos papúa no pertenecen a una sola especie, sino a cuatro linajes distintos.

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Científicos de Chile, Estados Unidos y Brasil descubrieron una nueva especie de pingüino. Se trata de la primera localizada en la Antártica en los últimos 100 años según informó la Universidad de Berkeley en un comunicado.

Se trata del ‘Pygoscelis Kerguelensis‘, considerado un nuevo linaje en los llamados pingüinos Papúa. Los científicos presentaron evidencia genética de que lo que antes se consideraba una sola especie ampliamente distribuida corresponde en realidad a cuatro especies distintas de pingüino papúa.

Según explican, las diferencias son pequeñas en relación al tamaño y vocalización. Luce igual que los otros pingüinos papúa: vientre blanco y espalda negra, una combinación ideal para evitar depredadores y capturar presas en el océano. Sin embargo, genéticamente es claramente diferente, lo que los científicos denominan una “especie críptica”.

“En la Antártica, por supuesto, otras especies —no el pingüino papúa— están amenazadas por el cambio climático”, explicó Juliana Vianna, una de las autoras principales del estudio y profesora de ecosistemas y medioambiente de la Universidad Andrés Bello, en Santiago. “Pero el pingüino papúa es motivo de mayor preocupación en la región subantártica”, agregó.

Vianna añadió que “es muy importante que las instituciones de conservación de todos los países involucrados reconozcan y adopten medidas apropiadas para salvar a estas tres especies de pingüino papúa“.

La nueva especie de pingüino

Los pingüinos papúa se diferencian de la mayoría de las demás especies por tener una dieta generalizada, comiendo prácticamente cualquier cosa que puedan atrapar en el agua. Hoy en día, con la drástica disminución de las poblaciones de kril, esta estrategia representa una ventaja para la supervivencia. Los pingüinos que se alimentan de presas más específicas, como los emperadores y los adelias, están disminuyendo en número, mientras que los papúa que coexisten con ellos en la península Antártica están aumentando en tamaño poblacional.

Los investigadores argumentan que la dieta generalizada de los pingüinos papúa condujo indirectamente a la evolución de la nueva especie.

“No existe probablemente ninguna especie de pingüino cuya taxonomía haya sido más debatida que la del pingüino papúa”, afirmó Rauri Bowie, curador del Museo de Zoología de Vertebrados de la University of California, Berkeley. “Durante más de 100 años ha existido controversia sobre cuántas especies o subespecies existen realmente. Lo que hace este estudio es intentar responder esa pregunta utilizando enfoques integrativos de vanguardia”.

Por otro lado, Vianna recalcó que “en términos de cambio climático, las especies insulares con poblaciones muy reducidas podrían compararse con los pingüinos papúa subantárticos (…) Las Galápagos y otras especies de pingüinos insulares, al ser endémicas de estas islas, no encontrarán adónde ir tras un cambio en su entorno. Esas islas están muy aisladas y estos pingüinos no pueden adaptarse fácilmente para colonizar ninguna otra región”.

Fuente: theclinic.cl 



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