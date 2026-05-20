DIPUTADOS MORALES Y BIANCHI CUESTIONAN APROBACIÓN DE MEGARREFORMA TRIBUTARIA QUE PASA AL SENADO

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el megaproyecto de Reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en una votación general que obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. La iniciativa, también denominada Plan de Reconstrucción Nacional, continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado.

El texto aprobado contempla, entre otros puntos, una rebaja del impuesto corporativo, integración del sistema tributario, invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, exención de contribuciones para adultos mayores, crédito tributario al empleo y medidas vinculadas a permisos e inversión. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la votación como un avance para “aumentar la inversión y el empleo”, mientras que desde la oposición se cuestionó el eventual impacto fiscal de la propuesta.

Desde la Región de Magallanes, la diputada Javiera Morales Alvarado cuestionó la aprobación de la iniciativa, señalando que, a su juicio, la reforma implicaría beneficios tributarios para grandes empresas y personas de mayores ingresos. La parlamentaria también criticó la invariabilidad tributaria por 25 años, afirmando que ello limitaría cambios futuros y podría incidir en recortes en salud, educación, vivienda, PGU y otras prestaciones sociales.

En la misma línea, el diputado Carlos Bianchi Chelech afirmó que votó en contra de la reforma tributaria, argumentando que beneficiaría “automática e inmediatamente al 2% más rico de Chile”. Respecto a Magallanes, expresó preocupación por eventuales efectos en la red de salud, señalando que el Hospital de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir podrían enfrentar una pérdida cercana a los $4.000 millones, según indicó en su declaración. No obstante, el parlamentario sostuvo que sí respaldó materias vinculadas a permisología, considerando su impacto en actividades productivas como la acuicultura y la salmonicultura.

Durante la tramitación en la Cámara se rechazaron artículos relacionados con la eliminación de la franquicia Sence para capacitación laboral y una norma sobre propiedad intelectual que había generado preocupación en actores culturales y medios de comunicación. También fueron aprobadas indicaciones vinculadas a sala cuna, reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe y no cobro de intereses sobre intereses a deudores, aunque el debate continuará en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar nuevas negociaciones.

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