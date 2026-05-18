TABSA CONMEMORA EL MES DEL MAR CON NAVEGACIÓN PARA ESTUDIANTES

En medio de excelentes condiciones climáticas y marítimas, este viernes 15 de mayo TABSA realizó por tercer año consecutivo la tradicional Navegación por el Estrecho de Magallanes en el Mes del Mar. La actividad congregó a más de 230 estudiantes, apoderados, docentes y directivos de cinco establecimientos educacionales de Punta Arenas.







Sebastián Timis, subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, destacó la excelente acogida que recibió la iniciativa: “Muchos de los niños que nos acompañan no tienen la experiencia de navegar o de estar en un barco. Por lo mismo, estamos muy contentos de brindarles esa felicidad y verla reflejada en sus rostros”, relató el ejecutivo.







Por su parte, Camila Mancilla, educadora de párvulos de la Escuela Nuevo Sol, señaló que la navegación constituye “una posibilidad muy significativa para los procesos educativos de los niños y niñas, sobre todo para que tengan acceso a esta actividad establecimientos educativos que no son del ámbito privado”.







Agustín Sáez, estudiante de octavo básico de la Escuela Villa Las Nieves, afirmó que el viaje fue una excelente experiencia personal y para sus compañeros de curso. “El ferry (Pathagon) es cómodo, no me mareo y hay un buen servicio”, destacó.







En tanto, la directora de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar calificó de “fantástica” la navegación, en la que pudo participar la totalidad de los alumnos junto a sus profesores y directivos, totalizando 65 personas. “Lo encuentro maravilloso, una excelente oportunidad para los niños que estaban muy felices. No todos conocen la bahía, así que lo encuentro fantástico”, agradeció.



En esta edición de la Navegación por el Estrecho de Magallanes participaron las comunidades educativas de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, Escuela Mi Mundo, Escuela Nuevo Sol, Escuela Padre Alberto Hurtado y Escuela Villa Las Nieves.

