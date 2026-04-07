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7 de abril de 2026

AUTORIDADES ARTICULAN MEDIDAS PARA MITIGAR IMPACTO DE ALZA TARIFARIA EN CONECTIVIDAD CON TIERRA DEL FUEGO

​Indicaron que se entiende que la variable transitoria responde a un contexto internacional, pero subrayaron que solicitarán que eventuales bajas en los combustibles se reflejen también en los pasajes.

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​ Tras el anuncio de un alza transitoria en las tarifas de conectividad marítima hacia Tierra del Fuego por parte de la empresa Tabsa, autoridades regionales y provinciales activaron gestiones para mitigar su impacto en la población, en un escenario marcado por el aumento internacional del precio del diésel.

 
La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, señaló que “hemos buscado soluciones como Gobierno para mitigar en algunos aspectos esta alza”, destacando que se evalúan apoyos para personas que deben trasladarse por razones médicas, laborales o familiares, reforzando la protección de los territorios aislados.

 
En tanto, la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, enfatizó que el foco ha sido resguardar a la comunidad fueguina. “Los subsidios se mantienen y los estamos ampliando”. Asimismo, subrayó que se mantendrán los beneficios existentes y se trabajará en asumir nuevos apoyos complementarios, fortaleciendo la red de protección social en la provincia.

 
La autoridad agregó que “la comunidad fueguina ha sido parte importante del crecimiento de la empresa”, por lo que el compromiso y la empatía social deben ser centrales en este tipo de decisiones, especialmente en contextos complejos.
Desde Tabsa, su gerente general, Cristóbal Kulczewski, explicó que “es una medida que no quisiéramos tomar”, indicando que el alza —de un 21% promedio— responde al aumento sostenido del combustible, el cual llegó a incrementarse cerca de un 90%, precisando que se trata de una medida transitoria sujeta a la evolución del diésel.

 
Entre las medidas comprometidas, se contempla la mantención de convenios vigentes con distintos grupos, el congelamiento de tarifas para adultos mayores de Porvenir, un viaje gratuito mensual para personas con discapacidad acreditada y la continuidad de beneficios para el transporte regional. Asimismo, se suman los apoyos definidos a nivel central, como subsidios a taxis, buses escolares y embarcaciones menores.

 
Las autoridades reiteraron que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente de la evolución de los combustibles y actuará con firmeza para resguardar el interés de la ciudadanía, asegurando que, así como hoy se enfrenta un escenario de alza, las futuras bajas deberán reflejarse de manera proporcional en las tarifas. Todo ello, con el objetivo de garantizar la conectividad como un derecho esencial para la calidad de vida en Tierra del Fuego.

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