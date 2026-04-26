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26 de abril de 2026

GASCO MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS ENERGÉTICOS CON NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES

​La compañía sostuvo reuniones con autoridades para analizar proyectos, crecimiento de la demanda y alternativas de desarrollo energético en la región.

GASCO AUTORIDADES

Ejecutivos de Gasco Magallanes, encabezados por su gerente de negocio, Sergio Huepe, realizaron una serie de reuniones con autoridades recientemente asumidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de presentar proyectos y abordar los principales desafíos del sector energético.

En el encuentro con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, se analizó la necesidad de ampliar el acceso al gas natural mediante la extensión de redes hacia sectores periurbanos y zonas rurales, junto con aumentar la capacidad de transporte energético ante el crecimiento de la demanda en distintos sectores.

Posteriormente, el equipo de la empresa se reunió con el seremi de Energía, Marco Pinto, instancia en la que se revisaron desafíos específicos en Puerto Williams, además de explorar alternativas para impulsar soluciones energéticas más eficientes, incluyendo el desarrollo del gas vehicular y otras aplicaciones para la región.

En tanto, en la reunión con el delegado provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, se abordó el aumento sostenido en la demanda energética, asociado principalmente a actividades productivas como la salmonicultura y el turismo.

Desde la compañía destacaron la importancia de mantener una coordinación con las autoridades regionales para avanzar en soluciones energéticas que respondan a las necesidades del territorio, contribuyendo al desarrollo y a la calidad de vida de la comunidad.


autoridades y ganaderos

AUTORIDADES Y GANADEROS COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL ABIGEATO EN MAGALLANES

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