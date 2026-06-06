Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de junio de 2026

¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES? EXPERTO ANALIZA LOS DESAFÍOS DEL PROYECTO QUE BUSCA UNIR TIERRA DEL FUEGO CON EL CONTINENTE

​La iniciativa contempla una conexión submarina entre Punta Delgada y Bahía Azul para reemplazar el actual cruce en barcaza, aunque especialistas advierten que aún se requieren estudios técnicos, económicos y de demanda antes de evaluar su ejecución.

TÚNEL

La propuesta de construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes volvió a instalarse en el debate sobre conectividad en la zona austral. El proyecto considera una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, en el sector de Primera Angostura, con el objetivo de establecer un enlace permanente entre Tierra del Fuego y el continente.

Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y especialista en infraestructura, señaló que la obra es técnicamente posible, pero presenta importantes complejidades. Entre ellas mencionó las condiciones climáticas del Estrecho de Magallanes, los desafíos operacionales y los sistemas de seguridad que requiere una infraestructura de estas características.

El experto explicó que antes de definir cualquier alternativa constructiva será necesario desarrollar estudios geotécnicos y geofísicos para conocer las características del subsuelo, la presencia de fallas, la permeabilidad de las rocas y las condiciones del lecho marino. Según indicó, una de las opciones sería la excavación mediante tuneleras, aunque la solución definitiva dependerá de los resultados de esas investigaciones.

Hernández agregó que el proyecto no solo considera la construcción del túnel, sino también infraestructura complementaria como accesos, caminos, sistemas de ventilación y medidas de seguridad para enfrentar eventuales emergencias. En particular, destacó que la ventilación y la protección contra incendios son aspectos críticos en una obra vial subterránea.

Pese a su viabilidad desde el punto de vista de la ingeniería, el académico sostuvo que las principales interrogantes están asociadas a su financiamiento y rentabilidad. La iniciativa ha sido estimada inicialmente en alrededor de US$1.500 millones, aunque evaluaciones recientes han planteado costos potencialmente menores. En ese contexto, afirmó que será necesario contar con estudios detallados de demanda, riesgo, costo-beneficio y eventuales mecanismos de financiamiento antes de considerar el proyecto en una etapa de ejecución.


WhatsApp Image 2026-06-04 at 16

USUARIOS DE ALBERGUES PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

Leer Más

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

LANA
nuestrospodcast
TÚNEL

¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES? EXPERTO ANALIZA LOS DESAFÍOS DEL PROYECTO QUE BUSCA UNIR TIERRA DEL FUEGO CON EL CONTINENTE

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TÚNEL

¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES? EXPERTO ANALIZA LOS DESAFÍOS DEL PROYECTO QUE BUSCA UNIR TIERRA DEL FUEGO CON EL CONTINENTE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
El_Magallanes_1940-06-06_portada_HD_1080x1920

6 DE JUNIO DE 1940: EL AVANCE ALEMÁN PRESIONABA LAS DEFENSAS FRANCESAS EN EL SOMME

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hystmagallanes

“MAGALLANES ES TURISMO”: HYST CONCLUYE EXITOSA GIRA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN CIUDAD DE MÉXICO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250