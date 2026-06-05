USUARIOS DE ALBERGUES PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

​En el Parque del Estrecho de Magallanes, reconocido por contar con importantes monumentos históricos nacionales, se llevó a cabo una actividad recreativa dirigida a personas en situación de calle, y que son usuarias de los albergues que financia el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.



La instancia fue posible gracias a una iniciativa de la agencia de turismo Go Patagonia, en coordinación con la administración del parque, con el propósito de facilitar el acceso a experiencias culturales y recreativas para los usuarios, contribuyendo así a su bienestar integral.



Desde la organización, la Gerenta General del Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro Rojas, destacó el valor de este tipo de acciones colaborativas, que permiten fortalecer vínculo del sector turístico con el entorno. “Esto es parte del trabajo social que cumplimos, y en esta ocasión nos unimos con la agencia local Go Patagonia, logrando generar esta actividad. Es importante dar a conocer que el sector del turismo realiza diversas actividades con este enfoque, y dirigidas a los usuarios de los albergues, con niños y niñas, de la mano de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, que hoy nos acompaña”, señaló.



La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, agradeció el compromiso de ambas empresas, destacando que “para poder contar con una sociedad más integrada y justa es de gran importancia que el sector privado conozca y se sume a las políticas sociales que lidera el Gobierno, destinadas a superar las vulnerabilidades sociales. Esperamos próximamente poder generar más actividades recreativas con personas mayores, con discapacidad, niños y niñas de nuestras residencias, porque sabemos que el contacto con nuestra historia, la naturaleza y la cultura contribuye significativamente al bienestar y calidad de vida”.



Asimismo, Jorge García, usuario del albergue Protege I de Punta Arenas, manifestó que “no conocía este parque, ya que llevo cerca de un año en Chile y soy argentino. Sin embargo, conocía algo de la historia, porque me gusta leer, cultivar las experiencias de nuestros antepasados, y conocer cómo se fundó este lugar ha sido una experiencia muy linda”.



La jornada incluyó un recorrido por los principales atractivos patrimoniales del Parque del Estrecho, permitiendo a los participantes conocer parte de la historia y riqueza cultural de la región. Una iniciativa que busca generar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación, promoviendo el acceso a actividades culturales para personas que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad.





