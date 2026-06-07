MESA DE TRABAJO AVANZA EN APOYO A PENSIONADOS Y EX TRABAJADORES DE RÍO TURBIO RESIDENTES EN PUERTO NATALES

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se desarrolló la segunda sesión de la mesa de trabajo intersectorial convocada para abordar diversas problemáticas que afectan a pensionados, jubilados y ex trabajadores del yacimiento carbonífero de Río Turbio que actualmente residen en Puerto Natales.

La reunión fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, y contó con la participación de autoridades regionales y representantes de distintos servicios públicos. Durante la jornada se revisaron materias relacionadas con pensiones, acceso a prestaciones de salud y otras inquietudes planteadas por quienes desempeñaron labores en la cuenca carbonífera argentina durante años.

El delegado presidencial provincial destacó que esta instancia responde a una realidad estrechamente ligada a la historia de Última Esperanza, considerando los vínculos laborales, familiares y sociales existentes entre Puerto Natales y Río Turbio. En ese contexto, señaló que muchos vecinos enfrentan actualmente dificultades relacionadas con sus beneficios previsionales y atención de salud.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró la coordinación entre los distintos organismos participantes, destacando que la instancia ha permitido escuchar directamente las inquietudes de los ex trabajadores y avanzar en acciones conjuntas para atender sus necesidades. Similar visión expresó el seremi de Minería, Oscar Basualdo, quien relevó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo interinstitucional.

La mesa surgió a partir de solicitudes presentadas por representantes del Centro Minero y de ex trabajadores vinculados a Río Turbio. Como parte de los acuerdos alcanzados, las instituciones continuarán desarrollando mesas sectoriales para abordar de manera específica las distintas materias identificadas, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para este grupo de pensionados y jubilados de la provincia.

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