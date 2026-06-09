CABO DE HORNOS: CAPACITACIÓN SENCE QUE LLEGA HASTA EL FIN DEL MUNDO

​Una ciudad con posibilidades de ser un interesante polo turístico para la región gracias a la instalación de un hotel cinco estrellas; la construcción de la segunda etapa del muelle multipropósito, entre otros proyectos tales que, hacen necesario llegar con capacitación en materia hotelera, turística y portuaria a Cabo de Hornos.



Desde la creación del Consejo Regional de Capacitación en 2023, donde el Gobierno Regional de Magallanes aceptó la transferencia de competencias y recursos de SENCE; que se está impulsando la capacitación de los habitantes de Cabo de Hornos con cursos portuarios, de Electricidad con certificación SEC, de manipulación de alimentos, de Emprendimiento, entre otros; proveyéndoles herramientas para emplearse en el mercado emergente.



Hoy el foco está en el turismo y la atención de turistas: alrededor de 20 personas acceden a dos cursos impulsados por el Consejo Regional de Capacitación, Ingles Turístico y Atención de Público en Servicios Turísticos, ambos ejecutados por el OTEC Visión Austral.



“El Consejo de Capacitación de Magallanes ha sido un tremendo instrumento de competencia, entregado al Gobierno Regional, de trabajo permanente con el ministerio del ramo y SENCE. Y, en ese contexto, se ha podido optimizar y focalizar no solamente los intereses productivos de la región, sino que también presencia territorial”, expresó el gobernador regional, Jorge Flies.



La iniciativa busca garantizar que la formación laboral con pertinencia local llegue a todos los rincones de la región, incluso, a las comunidades más apartadas, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo y empleabilidad de sus habitantes.

La importancia de este esfuerzo radica en que la capacitación no solo entrega herramientas técnicas, sino que también abre puertas a la inclusión y al crecimiento económico local. En territorios aislados, donde el acceso a programas formativos suele ser limitado, estas instancias representan un verdadero puente hacia la equidad.



"Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, valoramos profundamente que estas oportunidades de capacitación lleguen hasta territorios tan apartados como Cabo de Hornos. Nuestro objetivo es que el lugar donde una persona vive no sea una barrera para acceder a herramientas que mejoren sus posibilidades de empleo y desarrollo. Estos cursos de Inglés Turístico y Atención de Público en Servicios Turísticos responden a las necesidades de un territorio que está experimentando un importante crecimiento de su actividad turística y de servicios, permitiendo que sus habitantes puedan prepararse para aprovechar las oportunidades que surgirán con las nuevas inversiones y proyectos en la comuna", dijo el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas.



Ambas capacitaciones cuentan con seguro de accidentes, subsidio diario de $4.000 por día asistido, subsidio de Cuidados para quienes tengan menores de 6 años a su cargo, o mayores, con dependencia.



La ejecución de estos cursos en Cabo de Hornos es un ejemplo concreto de cómo la política pública puede transformar realidades locales, asegurando que la capacitación sea un derecho accesible para todos, sin importar la distancia geográfica.



