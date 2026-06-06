SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA MEDIDAS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y ANUNCIA APOYO A ESCUELAS DE MAGALLANES

La seguridad en los establecimientos educacionales, la situación presupuestaria del sistema escolar y los desafíos de la educación pública en la región fueron algunos de los temas abordados por el secretario regional ministerial de Educación, Raúl Alvarado, durante su participación en La educación en Magallanes, programa de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, la autoridad se refirió a las medidas impulsadas para fortalecer la convivencia escolar y recuperar espacios seguros dentro de los establecimientos. En ese contexto, explicó que la futura normativa vinculada a la revisión de mochilas contempla procedimientos específicos a cargo de las policías y no de docentes o asistentes de la educación, enfatizando que el objetivo es prevenir hechos de violencia y resguardar a las comunidades educativas.

En La educación en Magallanes, Alvarado también abordó las inquietudes surgidas en torno a eventuales ajustes presupuestarios y dotaciones de personal. Al respecto, aseguró que no existen anuncios de nuevos recortes y señaló que la Seremi mantiene un trabajo permanente con el Servicio Local de Educación Pública para apoyar procesos administrativos que otorguen mayor certeza a docentes y asistentes respecto de su situación laboral.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer la educación pública en Magallanes. La autoridad sostuvo que recuperar la confianza de las familias es clave para revertir la disminución de matrícula que ha afectado al sistema durante los últimos años, planteando que la calidad de los proyectos educativos, el orden y la convivencia escolar son factores fundamentales para ese objetivo.

Finalmente, el seremi anunció un trabajo conjunto entre la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Dirección Provincial de Educación y la Fundación Teraike para acompañar a establecimientos educacionales de la región en el fortalecimiento de habilidades de lectoescritura y cálculo básico durante los primeros años de enseñanza, buscando reforzar aprendizajes esenciales desde los niveles iniciales.

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