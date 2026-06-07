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7 de junio de 2026

7 DE JUNIO DE 1940: EL AVANCE ALEMÁN PRESIONABA LAS DEFENSAS FRANCESAS EN PÉRONNE

​Mes aniversario Radio Polar 86 años

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La edición de El Magallanes publicada el viernes 7 de junio de 1940 informó que dos divisiones alemanas mecanizadas y blindadas atacaban Péronne, donde las fuerzas francesas intentaban contener el avance de la infantería enemiga. La localidad, ubicada en el norte de Francia, aparecía como uno de los puntos relevantes dentro de una batalla que se extendía por distintos sectores del frente occidental.

El diario también recogió versiones no confirmadas sobre una eventual acción naval ítalo-alemana frente a Gotemburgo. La información se difundía pocos días antes del ingreso formal de Italia a la Segunda Guerra Mundial, en un escenario marcado por rumores, reportes militares y una creciente incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Desde Punta Arenas, los lectores seguían diariamente el avance de una guerra que parecía acelerarse con cada edición. Las páginas de El Magallanes permiten reconstruir cómo los acontecimientos europeos llegaban hasta el extremo austral de Chile y se instalaban como uno de los principales temas de la conversación pública.



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6 DE JUNIO DE 1940: EL AVANCE ALEMÁN PRESIONABA LAS DEFENSAS FRANCESAS EN EL SOMME

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