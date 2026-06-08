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8 de junio de 2026

SEREMI CARLOS OLAVE: "LOS PILARES DEL MINCIENCIA ESTÁN ALINEADOS CON LA VISIÓN PAÍS QUE HA PRIORIZADO NUESTRO PRESIDENTE"

Trabajar para que las regiones sean motores de innovación, contribuir a la adopción de herramientas de inteligencia artificial y fortalecer una cultura científica y tecnológica desde edades tempranas, son algunos de los objetivos propuestos para esta gestión.

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Seis son los pilares que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha definido para el periodo 2026-2030, así lo informó el representante de la cartera en la región, Carlos Olave, quien los últimos días de mayo se trasladó hasta Santiago para participar de un encuentro nacional de seremis de ciencia.

 

En la oportunidad la ministra Ximena Lincolao, junto a la subsecretaria Carolina Rossi, presentaron la agenda que llevarán adelante para el desarrollo tecnológico del país. Ésta considera simplificar los procesos para postular a concursos y mejorar las rendiciones; ejecutar un plan de acción que contemple la adopción masiva de herramientas de IA; convertir el conocimiento y las ciencias en productos, servicios y nuevas compañías; potenciar las características únicas de cada región para que se conviertan en motores de innovación; establecer políticas públicas y financiamiento para el desarrollo de ciencia básica, aplicada y transferencia tecnológica; y fomentar la cultura científica y las habilidades tecnológicas en la ciudadanía.

 

"Los seis pilares del MinCiencia están alineados con la visión país que ha priorizado nuestro presidente, y que está relacionada con fortalecer las capacidades científicas que tienen nuestras instituciones. Además, tenemos como desafío no solo generar más conocimiento, si no que transformarlo en innovación, emprendimiento, nuevas industrias y crecimiento", indicó Carlos Olave, quien explicó que el gobierno también espera fortalecer la infraestructura para la economía de la inteligencia artificial y pasar de exportar materias primas a capturar valor en las cadenas tecnológicas del futuro.

 

Prioridades para nuestra región

 

Siguiendo los lineamientos ministeriales, la autoridad regional también ha definido algunas áreas prioritarias para su gestión, entre ellas plantea el consolidar a Magallanes como un referente internacional en ciencia antártica y subantártica. En palabras del seremi esto "implica promover un aumento sostenido en la producción de publicaciones científicas, fomentar la participación en proyectos de cooperación internacional y optimizar el uso de los laboratorios naturales únicos presentes en el territorio".

 

También, trabajará por establecer una plataforma regional sólida, que esté articulada y liderada por la Universidad de Magallanes, y que garantice una participación equilibrada de instituciones claves como el Instituto Antártico Chileno, el Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego – Patagonia y Antártica, y otras entidades generadoras de conocimiento, potenciando la colaboración científica local.

 

A lo anterior, se suma el gestionar una cartera permanente de desafíos públicos prioritarios, enfocada en áreas críticas como la gestión del agua, la transición energética, la protección del medio ambiente y la producción sustentable. Además, espera fortalecer el capital humano avanzado a través de la formación y atracción de talentos, junto con mejorar la infraestructura tecnológica y el despliegue de programas estructurales, esto con miras a incrementar la adjudicación de proyectos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en la región.

 

"Dentro de mi gestión espero potenciar la vinculación con el sector productivo mediante el incremento de proyectos colaborativos con empresas, el desarrollo de programas piloto y la implementación de mecanismos de transferencia tecnológica para fortalecer la economía regional y las políticas de crecimiento de nuestro gobierno. También pretendo avanzar hacia una gobernanza de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación robusta mediante una coordinación interinstitucional efectiva que permita optimizar el uso de recursos, reducir la concentración y asegurar la sostenibilidad de iniciativas a largo plazo", concluyó Olave.

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