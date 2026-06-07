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7 de junio de 2026

ESTUDIO REVELA QUE PADRES NORMALIZAN EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL MIENTRAS LAS CIFRAS SIGUEN AL ALZA

​Informe elaborado por Nestlé, la Universidad Finis Terrae e Ipsos evidenció una importante brecha entre la percepción de las familias y la realidad nutricional de niños y niñas en Chile.

obesidad infantil

La quinta edición del Observatorio Nutricional Nestlé y la Universidad Finis Terrae reveló que una amplia mayoría de los padres y madres percibe que sus hijos tienen un peso normal, pese a que las cifras oficiales muestran una realidad distinta. Según el estudio, el 85% de los encuestados considera que sus hijos se encuentran dentro de un rango saludable, mientras que el Mapa Nutricional JUNAEB 2025 indica que solo el 43% de los escolares presenta peso normal y que un 51% vive con sobrepeso u obesidad.

La investigación, desarrollada junto a Ipsos, también identificó que las principales barreras para mantener hábitos alimentarios saludables son la falta de oferta de alimentos saludables (21%) y sus altos precios (20%). Además, uno de cada cuatro padres reconoce utilizar la comida como mecanismo de recompensa para sus hijos, cifra que aumentó respecto de las primeras versiones del estudio.

Respecto a esta diferencia entre percepción y realidad, el académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae, Edson Bustos, señaló que podría existir una dificultad para reconocer problemas nutricionales, lo que también limitaría la búsqueda de apoyo profesional para abordar situaciones de malnutrición infantil.

El informe incorporó además nuevas áreas de análisis relacionadas con el consumo de medicamentos y suplementos. Un 37% de los encuestados indicó que sus hijos consumen algún tipo de fármaco, destacando medicamentos para la concentración, el sueño, la ansiedad y la hiperactividad. En paralelo, un 45% afirmó que niños y adolescentes consumen suplementos alimenticios, principalmente multivitamínicos, probióticos y Omega 3.

Otro de los hallazgos apunta al impacto del peso corporal en la salud mental. El 12% de los padres considera que esta situación afecta el bienestar emocional de sus hijos, porcentaje que aumenta con la edad y alcanza un 24% entre adolescentes de 13 a 15 años. Los resultados fueron dados a conocer en una ceremonia donde además se reconoció la trayectoria de destacados profesionales que han contribuido al desarrollo de la nutrición infantil en Chile.


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