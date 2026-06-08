TRES TRABAJADORAS DE EDELMAG FUERON SELECCIONADAS PARA WOMEN IN ENERGY 2026

Las profesionales Karen Gallardo, Valesca Colún y Nicole Ojeda fueron seleccionados para ser parte de la 8va generación de Women in Energy, un programa que busca promover el desarrollo y posicionamiento de mujeres en la industria energética, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo, ampliando sus redes profesionales y acompañando su proyección hacia espacios de toma de decisiones.



Karen es Ingeniera Civil Química y Analista de Planificación y Control Gx, y tras haber sido seleccionada declaró que “lo que me motivó a postular fueron mis ganas de abordar mi trabajo de manera más profesional y de adquirir herramientas para poder utilizarlas en mi entorno laboral. Estoy muy contenta por la oportunidad y la tomo con mucha responsabilidad, voy a dar lo mejor de mí y sé que tendré el apoyo de mi familia. Tengo que la convicción que voy a aprender y mejorar mis habilidades”.



En la misma línea, Valesca Colún, Ingeniera Comercial y Analista de Operaciones Comerciales expresó que “me parece una gran oportunidad de crecimiento, no sólo en lo profesional, sino que también en lo personal. Es una instancia para adquirir nuevas habilidades y fortalecer mis conocimientos. Estoy orgullosa por lo que he logrado, ya que he desarrollado gran parte de mi carrera en el sector energético y en la empresa, y es muy satisfactorio y enriquecedor que esto se vea valorado por la compañía”.



Finalmente, Nicole Ojeda, Ingeniera Civil Eléctrica y Supervisora de Planificación y Control Dx, comentó que “estoy muy feliz y agradecida de haber sido seleccionada, así como de la oportunidad y el apoyo que entrega la empresa para seguir potenciando las habilidades de sus trabajadoras. Asumo este desafío con gran responsabilidad y compromiso. Espero seguir fortaleciendo mi crecimiento profesional y desarrollar un liderazgo que pueda aportar en el área de la industria eléctrica”.



