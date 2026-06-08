DESTACADOS ESPECTÁCULOS NACIONALES MARCARÁN LA XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO

​Artistas circenses con amplia trayectoria, provenientes de la Región Metropolitana y Valparaíso serán parte de la nutrida propuesta de actividades gratuitas, que este año ofrece la Convención de circo al Fin del Mundo, en el marco de su XII edición. El encuentro se llevará a cabo entre el 09 y el 12 de julio, distribuyendo su programación de talleres, espectáculos, competencias y actividades complementarias en tres locaciones: el espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, el gimnasio del Liceo María Auxiliadora y el teatro Municipal José Bohr.



La XII Convención de Circo al Fin del Mundo, es una iniciativa de Circo del Sur, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026 y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC). Además de contar con el auspicio de quince empresas regionales.



Jerome Obilinovic, Director de la convención, compartió detalles sobre la programación, que está pensada para toda la familia, la comunidad circense regional y público general que quiera adentrarse en el mundo del circo, especialmente a través de los talleres: “Tendremos cuatro funciones para todo público, inaugurando la duodécima versión con el show Melonsi circo de la compañía de Circo Ambulante, en una presentación matutina el jueves 09 de julio a las 11:30 horas en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora. El viernes a las 20:00 horas, en el mismo establecimiento, la Varieté local, que es un espectáculo con artistas regionales, consta de animación, números de rueda cyr, acrobacias aéreas, malabares, equilibrio y otros. Mientras que el sábado llega la ‘Bandita Disparate’, que son ocho artistas interdisciplinarios que darán vida a Disparate Circo Rock, un espectáculo que mezcla disciplinas como mástil chino, trapecio y malabares con música en vivo, de la compañía Disparate circo desde Carpa Azul de Valparaíso. También en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora, a las 20:00 horas. Y el domingo 12 de julio nos trasladamos hasta el Teatro Municipal para culminar con la Gala de Circo, un espectáculo protagonizado por artistas nacionales, que presentarán disciplinas como cuerda floja, trapecio, participativos, malabares, tela aérea y más con la animación especial de “Manolete, el Sevillano”, personaje protagonizado por Poke Montesinos”.



Carla Cepeda Cortés, integrante de la compañía Disparate Circo compartió sus impresiones respecto a su participación en esta nueva versión de la convención de circo. “Creemos que esta convención cumple un rol fundamental al reunir artistas, profesionales, colegas de distintos territorios de Chile en Punta Arenas, fortaleciendo el intercambio, la circulación de las artes circenses en una región tan importante y a la vez están alejada de los principales centros culturales del país. Así que para nosotros es un orgullo participar en esta instancia con talleres, con funciones en la gala de cierre. Estamos muy felices, de verdad, y agradecidos por esta invitación y con muchas ganas de compartir nuestro trabajo, de seguir construyendo esta red hermosa de circo y celebrar estos 12 años junto a toda la comunidad circense y público en general de Punta Arenas”, expresó afectuosamente la artista.



Por su parte, Rodrigo Bravo, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes respaldó la iniciativa que busca congregar a la comunidad en torno al circo. “Como Ministerio nos llena de orgullo respaldar iniciativas como la XII Convención de Circo al Fin del Mundo, un espacio fundamental para promover y visibilizar el desarrollo de las artes circenses en nuestra región de Magallanes.

Queremos destacar especialmente el gran componente formativo, que considera este evento, poniendo a disposición de la comunidad más de veinte talleres en diversas áreas que fortalecen el aprendizaje y la profesionalización de la disciplina.

Además, valoramos enormemente la circulación de obras y el intercambio con artistas provenientes de otras ciudades, lo que se traduce en una gran muestra de espectáculos culturales, gratuitos y de excelencia, abierta para el disfrute de toda la ciudadanía", acotó la autoridad regional.



Junto a los mencionados espectáculos, la cartelera de la convención 2026 contempla una diversidad de instancias formativas con 22 talleres, seleccionados a partir de una convocatoria abierta, donde se recibieron 34 propuestas; 26 nacionales y 9 regionales. Eligiendo disciplinas como malabares, diabolo, lyra, cuerda, tela, acrobacia de suelo, grupal, mano a mano, mástil chino, cuerda jam, magia, danza contemporánea, musicalización y técnica en sonido, teatro de objetos. Dichos talleres se realizarán entre el jueves 09 de julio y el sábado 11 de julio, en bloques de 1 horas y media, en jornada de mañana el primer día y mañana y tarde el segundo y tercer día. Los horarios específicos de cada instancia junto a las inscripciones respectivas serán informados próximamente a través de las redes sociales de Circo del Sur.



También, particularmente este año, la ‘Conve’ considera dos actividades complementarias: un conversatorio denominado “Modelos de Gestión Sostenible de Nuevo Circo”, en el que participarán gestores de circos en Chile y Argentina, que se realizará el jueves 09 de julio a las 19:00 horas en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur y un Taller de Habilidades Socioemocionales utilizando el Circo como Herramienta Pedagógica, a cargo de Andrea Barría Villegas (Antropóloga social, tallerista y artista escénica) y Jerome Obilinovic Martinic (Diseñador gráfico, formador circense y artista circense), dirigido a estudiantes secundarias del Liceo María Auxiliadora, el próximo viernes 12 de junio.



Finalizando con la ya tradicional jornada de competencias, el domingo 12 de julio por la tarde, en que se invita a todos los artistas participantes de la convención, la gente que tomó los talleres, la organización y público en general a divertirse probando sus habilidades en las distintas disciplinas del circo. Las y los ganadores recibirán premios de parte de los auspiciadores regionales que están presentes en la XII versión de la Convención de Circo al fin del Mundo.







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