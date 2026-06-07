MÁS DE 30 MAGALLÁNICAS PARTICIPARON EN LA PRIMERA ESCUELA DE LIDERAZGO FEMENINO IMPULSADA POR SERNAMEG Y DREAMS

Más de 30 mujeres de Magallanes participaron en la primera Escuela de Liderazgo Femenino organizada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Dreams Chile. La actividad se desarrolló en el marco de la alianza público-privada que ambas instituciones mantienen a través del Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género.

La jornada contempló actividades teóricas y prácticas orientadas a fortalecer competencias de liderazgo, comunicación y gestión de equipos. Entre los contenidos abordados destacaron la identificación de estilos de liderazgo personal, el reconocimiento de perfiles comunicacionales y el desarrollo de estrategias para una conducción efectiva de organizaciones y grupos de trabajo.

La directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó el compromiso de Dreams con la promoción de la equidad de género, valorando especialmente que la empresa haya obtenido el Sello Iguala-Conciliación y que comparta sus experiencias a través de instancias formativas dirigidas a mujeres de la región.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde la participación femenina en cargos de toma de decisiones continúa siendo reducida. Según datos entregados durante la actividad, en Magallanes las mujeres representan cerca del 12% de los puestos de liderazgo, mientras que a nivel nacional ocupan menos del 10% de las gerencias generales y el 15,9% de los directorios de grandes empresas.

Las participantes valoraron positivamente la experiencia, destacando la posibilidad de adquirir nuevas herramientas para aplicar en sus espacios laborales y comunitarios. Desde SernamEG indicaron que este tipo de capacitaciones continuará desarrollándose como parte de las acciones orientadas a promover la equidad de género y fortalecer el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en distintos ámbitos del desarrollo regional.