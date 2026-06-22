ESCUELA FORMATIVA DE CUECA LA COLLERA PREPARA UN INTENSO FIN DE SEMANA CUEQUERO EN PUNTA ARENAS DEL 3 AL 5 DE JULIO

Una invitación a vivir un fin de semana dedicado a la tradición realizaron este jueves en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Sebastián Vásquez Cofré, director y monitor, y Andrea Tapia Lastra, monitora de la Escuela Formativa de Cueca La Collera, quienes dieron a conocer las actividades que se desarrollarán entre el 3 y el 5 de julio en Punta Arenas.

La escuela, que formalizó su creación en octubre del año pasado, actualmente reúne a cerca de 50 alumnos y trabaja principalmente la cueca huasa tradicional. Según explicó Sebastián Vásquez, el proyecto surgió luego de varios años de realizar clases de baile.

“Actualmente contamos con alrededor de 50 alumnos, nosotros trabajamos la cueca huasa tradicional no ya la cueca centrina, como le dicen algunas personas, y este proyecto comenzó hace bastante tiempo, ya prácticamente yo vengo haciendo clases de cueca hace 3 años, pero como escuela iniciamos en octubre el año pasado”, señaló.

El crecimiento sostenido de la agrupación permitió ampliar la cantidad de grupos y abrir espacios específicos para niños. Hoy cuentan con cuatro grupos y dos semilleros orientados a menores entre 5 y 10 años.

“Cada día, cada semana, cada mes nos están preguntando por cupos disponibles. Nosotros obviamente tratamos de mantener cierto número de alumnos por grupo y la verdad que estamos bastante bien”, comentó Vásquez.

Por su parte, Andrea Tapia destacó el trabajo formativo realizado y la incorporación de personas que no provenían del mundo folclórico.

“Hemos formado un lindo grupo, es una escuela que ya, como dice Seba, tiene más de 50 alumnos, muchos que ya vienen desde antes de que la escuela se formara. Hoy en día, gracias a las redes sociales igual se ha hecho más masiva la información de la escuela y nada, contentos de que la gente que no conoce el mundo de las cuecas se haya atrevido a tomar clases y se mantengan con nosotros”, afirmó.

La monitora también destacó el interés de las nuevas generaciones por aprender la danza nacional y aseguró que los niños han mostrado una evolución importante en pocos meses de trabajo.

En cuanto a las actividades programadas, Sebastián Vásquez explicó que serán tres jornadas dedicadas a la cueca. El viernes 3 de julio se realizará una “Noche de Cueca” en el salón de eventos El Arriero, con la participación de la cantante nacional Tamara Yáñez, además de las agrupaciones regionales Brujas del Estrecho y Sembrando Huellas, junto a presentaciones de campeones regionales.

“La idea de todo esto es para que la gente vaya a bailar y a festejar lo que es nuestra fecha de nuestro aniversario, como se le dice de año a año, que es el Día Nacional del Cuequero”, indicó.

El sábado se desarrollará el Campeonato Regional de Cueca categoría juvenil, instancia que busca elegir a la pareja que representará a Magallanes en la trigésima versión del certamen nacional.

Finalmente, el domingo 5 de julio se llevará a cabo una masterclass encabezada por Tamara Yáñez y sus músicos, quienes ofrecerán contenidos para intérpretes y bailarines, concluyendo con una sesión práctica enfocada en el manejo del pañuelo para las damas.

“Va a ser un fin de semana bastante movido y cuequero por decirlo así”, concluyó Sebastián Vásquez.

Las actividades son organizadas por la Escuela Formativa de Cueca La Collera y el Campeonato Juvenil Punta Arenas, y buscan seguir fortaleciendo el interés por la danza nacional en la región.





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