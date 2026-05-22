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22 de mayo de 2026

MINISTRA NATALIA DUCO VISITA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DESTACA IMPORTANTE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

La máxima autoridad del deporte nacional recorrió el futuro Complejo Deportivo Barrio Sur, proyecto largamente esperado por la comunidad de Punta Arenas que contempla una inversión superior a los $5.500 millones por parte del Instituto Nacional de Deportes.

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, realizó una visita a la Región de Magallanes para conocer en terreno las distintas iniciativas impulsadas por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), y para interiorizarse sobre una de las obras de infraestructura deportiva más relevantes para la zona: el nuevo Complejo Deportivo Barrio Sur.

En su primera actividad, la secretaria de Estado visitó la Delegación Presidencial Regional, donde sostuvo un saludo protocolar con la delegada Ericka Farías. Posteriormente, se trasladó a la Escuela Hernando de Magallanes, donde, junto al seremi del Deporte, Jacques Roux, y al director regional del IND, Héctor Serka, compartió con estudiantes que realizaron diversas muestras deportivas y participó en un reconocimiento a los deportistas más destacados del establecimiento.

Más tarde, las autoridades visitaron la Base Naval de Punta Arenas, donde realizaron un recorrido en una embarcación de la Armada de Chile.

Nuevo Complejo Deportivo para Barrio Sur
Uno de los principales hitos de la visita fue el recorrido por el terreno donde se construirá el nuevo Complejo Deportivo Barrio Sur, en Punta Arenas, una obra largamente anhelada por la comunidad y que contempla una inversión superior a los $5.500 millones por parte del Instituto Nacional de Deportes. Se proyecta que el recinto esté finalizado durante 2027 y permitirá fortalecer la práctica deportiva y la vida comunitaria en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad.

La ministra Natalia Duco destacó el impacto de esta iniciativa, señalando que “este proyecto representa mucho más que una obra de infraestructura. Se trata de un polo de desarrollo deportivo, social y cultural que responde a más de 80 años de espera de los vecinos de Barrio Sur. Contará con estándar profesional y estará especialmente diseñado para enfrentar las condiciones climáticas de Magallanes, con graderías techadas, butacas, calefacción en áreas de servicios y sectores para el público, además de modernos sistemas de seguridad. Estamos construyendo un espacio de primer nivel para la comunidad y para el deporte de la región”.

Encuentro con deportistas regionales
Como parte de su agenda, la ministra también compartió con 76 deportistas del programa Promesas Chile de la Región de Magallanes y con otros exponentes destacados de la zona, quienes pudieron conversar con la autoridad sobre sus experiencias y trayectorias deportivas.

Durante 2026, el programa beneficia a 15 deportistas de la región en disciplinas como taekwondo, tenis, básquetbol y balonmano. Además, en Magallanes se desarrollan procesos de entrenamiento en vóleibol femenino, natación, tenis de mesa paralímpico, esgrima y judo.

Finalmente, la ministra Duco asistió a las semifinales comunales del básquetbol sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, donde presenció los encuentros entre el Colegio Miguel de Cervantes y el Colegio Británico, y entre el Colegio Charles Darwin y el Liceo Juan Bautista Contardi, instancia en la que saludó a los jóvenes deportistas que representan a la región en esta importante competencia escolar que tendrá su Final Nacional en la Región de Valparaíso en septiembre.

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