Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de mayo de 2026

DAP DESTACA SU ROL EN LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES Y EL DESARROLLO ANTÁRTICO DESDE PUNTA ARENAS

Patagonia on Tour.

PAT ON TOUR

​La gerente de marketing de DAP, Tania Pivcevic, participó en una nueva edición de Patagonia on Tour en Polar Comunicaciones, donde repasó la historia de la empresa magallánica y el papel que ha cumplido en la conectividad aérea y logística de la región de Magallanes, especialmente en rutas hacia Puerto Williams, Tierra del Fuego y la Antártica. Durante la conversación, Pivcevic recordó los inicios de la compañía fundada en 1980 por su familia y relató cómo el primer avión Twin Otter llegó desde Canadá en medio de la incertidumbre económica de la época. La ejecutiva explicó que los primeros años estuvieron marcados por desafíos financieros y operacionales, lo que impulsó a DAP a expandir rutas hacia Argentina y posteriormente consolidar operaciones antárticas. En Patagonia on Tour, la representante de DAP destacó que la Antártica se transformó en uno de los principales ejes de desarrollo de la empresa y aseguró que Punta Arenas es actualmente una de las puertas de entrada más relevantes al continente blanco a nivel mundial. Según explicó, las operaciones privadas desde Magallanes contribuyen al posicionamiento estratégico de Chile en territorio antártico y fortalecen la conectividad científica, turística y logística. Pivcevic también abordó los desafíos técnicos y climáticos que enfrenta la compañía al operar en algunos de los territorios más aislados del país. Entre ellos mencionó la complejidad de la ruta a Puerto Williams, considerada una de las más difíciles del mundo por sus condiciones geográficas y meteorológicas, además del impacto que el cambio climático ha tenido en las operaciones hacia la Antártica durante las últimas temporadas. Finalmente, la gerente valoró el vínculo histórico que DAP mantiene con la comunidad de Magallanes y reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo regional. “Nos sentimos orgullosamente magallánicos”, señaló, destacando que la compañía genera empleo especializado, conectividad y apoyo permanente a distintas iniciativas comunitarias de la zona.




mbapucv

MBA DE LA PUCV CONSOLIDA SU PRESENCIA EN MAGALLANES CON ENFOQUE EN EXCELENCIA ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SUBDERE VISITA SAN GREGORIO E INICIA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CAMPING MUNICIPAL

Leer Más

​La iniciativa financiada por SUBDERE considera una inversión de $145 millones e incluye áreas recreativas, accesibilidad universal y estacionamientos para casas rodantes.

​La iniciativa financiada por SUBDERE considera una inversión de $145 millones e incluye áreas recreativas, accesibilidad universal y estacionamientos para casas rodantes.

SUBDERE SAN GREGORIO
nuestrospodcast
fenadaj

FENADAJ RECHAZA PROYECTO DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL POR POSIBLES EFECTOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PAT ON TOUR

DAP DESTACA SU ROL EN LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES Y EL DESARROLLO ANTÁRTICO DESDE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
mbapucv

MBA DE LA PUCV CONSOLIDA SU PRESENCIA EN MAGALLANES CON ENFOQUE EN EXCELENCIA ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
horarioPEMinvierno

PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A VIVIR EL OTOÑO-INVIERNO ENTRE HISTORIA Y PAISAJES AUSTRALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<