DAP DESTACA SU ROL EN LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES Y EL DESARROLLO ANTÁRTICO DESDE PUNTA ARENAS

​La gerente de marketing de DAP, Tania Pivcevic, participó en una nueva edición de Patagonia on Tour en Polar Comunicaciones, donde repasó la historia de la empresa magallánica y el papel que ha cumplido en la conectividad aérea y logística de la región de Magallanes, especialmente en rutas hacia Puerto Williams, Tierra del Fuego y la Antártica. Durante la conversación, Pivcevic recordó los inicios de la compañía fundada en 1980 por su familia y relató cómo el primer avión Twin Otter llegó desde Canadá en medio de la incertidumbre económica de la época. La ejecutiva explicó que los primeros años estuvieron marcados por desafíos financieros y operacionales, lo que impulsó a DAP a expandir rutas hacia Argentina y posteriormente consolidar operaciones antárticas. En Patagonia on Tour, la representante de DAP destacó que la Antártica se transformó en uno de los principales ejes de desarrollo de la empresa y aseguró que Punta Arenas es actualmente una de las puertas de entrada más relevantes al continente blanco a nivel mundial. Según explicó, las operaciones privadas desde Magallanes contribuyen al posicionamiento estratégico de Chile en territorio antártico y fortalecen la conectividad científica, turística y logística. Pivcevic también abordó los desafíos técnicos y climáticos que enfrenta la compañía al operar en algunos de los territorios más aislados del país. Entre ellos mencionó la complejidad de la ruta a Puerto Williams, considerada una de las más difíciles del mundo por sus condiciones geográficas y meteorológicas, además del impacto que el cambio climático ha tenido en las operaciones hacia la Antártica durante las últimas temporadas. Finalmente, la gerente valoró el vínculo histórico que DAP mantiene con la comunidad de Magallanes y reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo regional. “Nos sentimos orgullosamente magallánicos”, señaló, destacando que la compañía genera empleo especializado, conectividad y apoyo permanente a distintas iniciativas comunitarias de la zona.







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