19 de mayo de 2026
CON ALEGRÍA Y COMPAÑERISMO SE VIVIÓ LA XXVII VERSIÓN DEL EUSS FORMATIVO 2026
Los encuentros se disputaron en las categorías Kínder, U7, U9 y U11, en damas y varones, dando vida a una verdadera fiesta del básquetbol formativo.
Del 14 al 16 de mayo, el Liceo Salesiano Mons. Fagnano vivió tres jornadas marcadas por el entusiasmo, el compañerismo y el espíritu deportivo con la realización de la etapa formativa de la XXVII versión del campeonato de básquetbol “Encestando Una Sonrisa Salesiana” (EUSS).
Esta tradicional celebración deportiva reunió a delegaciones de distintas comunidades educativas de Puerto Natales y Punta Arenas, entre ellas el Colegio Última Esperanza, Escuela Juan Ladrillero, Colegio Natales, Liceo Bicentenario María Mazzarello, Miguel de Cervantes, Colegio Charles Darwin y el establecimiento anfitrión, Liceo Salesiano Mons. Fagnano.
El campeonato se desarrolló tanto en el gimnasio como en el Patio de la Virgen, convocando a más de 200 niños y niñas desde kínder hasta los 11 años. Los encuentros se disputaron en las categorías Kínder, U7, U9 y U11, en damas y varones, dando vida a una verdadera fiesta del básquetbol formativo.
Más allá de los resultados obtenidos en la cancha, la actividad permitió fortalecer valores como la amistad, el respeto, el trabajo en equipo y la alegría de compartir, reflejando el sello salesiano de formar “buenos cristianos y honestos ciudadanos” a través del deporte y la sana convivencia.
Al término de la competencia, se realizó una ceremonia de premiación en la que cada establecimiento recibió un reconocimiento por su participación y compromiso. Asimismo, todos los pequeños deportistas fueron distinguidos con medallas, destacando su entusiasmo, dedicación y energía durante cada jornada.
Uno de los aspectos más significativos del campeonato fue la participación de estudiantes de la casa salesiana en labores de arbitraje. Con responsabilidad, preparación y vocación de servicio, asumieron este importante desafío, demostrando liderazgo y compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.
La actividad contó además con la cobertura y transmisión de Salesianos TV, acercando cada encuentro deportivo a toda la comunidad educativa.
La comunidad educativa felicita a todos quienes fueron parte de esta nueva edición del EUSS Formativo y agradece a las comunidades educativas, familias, docentes, colaboradores y estudiantes que hicieron posible este encuentro deportivo, proyectando con entusiasmo una próxima edición del EUSS 2027.
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El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.
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