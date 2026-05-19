Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de mayo de 2026

CON ALEGRÍA Y COMPAÑERISMO SE VIVIÓ LA XXVII VERSIÓN DEL EUSS FORMATIVO 2026

Los encuentros se disputaron en las categorías Kínder, U7, U9 y U11, en damas y varones, dando vida a una verdadera fiesta del básquetbol formativo.

Euss2026

Del 14 al 16 de mayo, el Liceo Salesiano Mons. Fagnano vivió tres jornadas marcadas por el entusiasmo, el compañerismo y el espíritu deportivo con la realización de la etapa formativa de la XXVII versión del campeonato de básquetbol “Encestando Una Sonrisa Salesiana” (EUSS).

 
Esta tradicional celebración deportiva reunió a delegaciones de distintas comunidades educativas de Puerto Natales y Punta Arenas, entre ellas el Colegio Última Esperanza, Escuela Juan Ladrillero, Colegio Natales, Liceo Bicentenario María Mazzarello, Miguel de Cervantes, Colegio Charles Darwin y el establecimiento anfitrión, Liceo Salesiano Mons. Fagnano.

 
El campeonato se desarrolló tanto en el gimnasio como en el Patio de la Virgen, convocando a más de 200 niños y niñas desde kínder hasta los 11 años. Los encuentros se disputaron en las categorías Kínder, U7, U9 y U11, en damas y varones, dando vida a una verdadera fiesta del básquetbol formativo.

 
Más allá de los resultados obtenidos en la cancha, la actividad permitió fortalecer valores como la amistad, el respeto, el trabajo en equipo y la alegría de compartir, reflejando el sello salesiano de formar “buenos cristianos y honestos ciudadanos” a través del deporte y la sana convivencia.

 
Al término de la competencia, se realizó una ceremonia de premiación en la que cada establecimiento recibió un reconocimiento por su participación y compromiso. Asimismo, todos los pequeños deportistas fueron distinguidos con medallas, destacando su entusiasmo, dedicación y energía durante cada jornada.

 
Uno de los aspectos más significativos del campeonato fue la participación de estudiantes de la casa salesiana en labores de arbitraje. Con responsabilidad, preparación y vocación de servicio, asumieron este importante desafío, demostrando liderazgo y compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.

 
La actividad contó además con la cobertura y transmisión de Salesianos TV, acercando cada encuentro deportivo a toda la comunidad educativa.

 
La comunidad educativa felicita a todos quienes fueron parte de esta nueva edición del EUSS Formativo y agradece a las comunidades educativas, familias, docentes, colaboradores y estudiantes que hicieron posible este encuentro deportivo, proyectando con entusiasmo una próxima edición del EUSS 2027.

core18052026

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

Leer Más

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

core18052026
nuestrospodcast
dppsaludcancermagallanes

DELEGADA PRESIDENCIAL JUNTO A AUTORIDADES DE SALUD ABORDAN AJUSTE PRESUPUESTARIO RESGUARDANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN Y FORTALECIENDO ACCIONES ONCOLÓGICAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Euss2026

CON ALEGRÍA Y COMPAÑERISMO SE VIVIÓ LA XXVII VERSIÓN DEL EUSS FORMATIVO 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
concejaljorgeruiz

CONCEJAL DE PUERTO NATALES JORGE RUIZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE EN REDES SOCIALES E INSTA A PONER FIN AL CIBERACOSO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PATAGONIA RURAL

NUEVA NORMATIVA EXIGE MICROCHIP OBLIGATORIO PARA EQUINOS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250