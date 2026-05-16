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16 de mayo de 2026

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DEL NUEVO PARQUE DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto contempla áreas recreativas, iluminación, juegos infantiles y sectores diferenciados para mascotas de distintos tamaños.

PARQUE DE MASCOTAS

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una visita inspectiva a las obras del futuro Parque de Mascotas que se construye en el sector sur de la ciudad, iniciativa que busca habilitar un nuevo espacio público orientado a la recreación familiar, la tenencia responsable y el bienestar animal.

El proyecto se ejecuta en la intersección de Avenida Alessandri con Canal de la Reina y considera una intervención de aproximadamente 2.100 metros cuadrados. La obra es financiada con recursos FRIL 2025 y contempla una inversión cercana a los $194 millones. Entre sus características incluye áreas para mascotas, juegos infantiles, luminarias, escaños y sectores de permanencia para la comunidad.

Durante la visita, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de avanzar en este tipo de infraestructura comunal, señalando que tras la pandemia cambió la relación de muchas personas con sus mascotas. La autoridad explicó además que el recinto estará enfocado en entregar un espacio seguro y acondicionado para pasear y compartir con los animales, promoviendo también la tenencia responsable.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, indicó que el diseño contempla tres corrales diferenciados según el tamaño de las mascotas, permitiendo mayor seguridad y libertad para la actividad física de los animales. Añadió que el parque busca integrarse como un espacio familiar que combine áreas para mascotas con juegos infantiles e iluminación.

Desde el municipio informaron que las obras continúan en desarrollo y que se espera que el nuevo Parque de Mascotas pueda ser entregado a la comunidad antes de diciembre de este año. Además, se proyecta impulsar una iniciativa similar en el sector norte de Punta Arenas.


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CÁMARAS MUNICIPALES FRUSTRAN ROBO DE CABALLO EN PARQUE MARÍA BEHETY

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