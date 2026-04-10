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10 de abril de 2026

CONAF DESIGNA A LA PRIMERA MUJER COMO SUPERINTENDENTA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Después de haber sido Jefa Provincial de la Oficina de CONAF en Última Esperanza durante los últimos 4 años, Mónica Alvarado asume el cargo de Superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine.

Mónica Alvarado en Paine Grande

Tras el cambio en la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes y la conformación de un nuevo equipo regional  liderado por John Revello, uno de los cambios a destacar es la designación de Mónica Alvarado Álvarez  como Superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar dicho cargo.


Después de haber sido Jefa Provincial de la Oficina de CONAF en Última Esperanza durante los últimos 4 años, Mónica Alvarado asume el cargo de Superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine, el cual fue creado tras el megaincendio que afectó al Parque Nacional Torres del Paine el año 2011 y primeros meses del 2012, siendo ocupado en sus inicios por Federico Hechenleitner, Michael Arcos, José Linnebrink y Gersom Frías. Anterior a la creación del cargo, regía el de Administrador también asumido por hombres.


De esta forma, Mónica Alvarado se convierte en la primera mujer en liderar en toda su historia el Parque Nacional Torres del Paine, contando con una destacada trayectoria en CONAF que se inicia el año 1998, justamente, como guardaparque del Parque, donde fue parte de la segunda generación de mujeres en integrarse a la dotación.


En sus inicios se desempeñó tanto en el área administrativa como operativa en porterías de acceso, familiarizándose con la atención de visitantes, experiencia que, posteriormente, sería clave en los procesos de modernización institucional. Y a lo largo de su carrera, ha combinado experiencia en terreno y gestión administrativa, destacando su rol en el área de finanzas de la oficina provincial, donde le correspondió trabajar  en la reactivación del cobro de entradas en áreas protegidas durante la pandemia y formó parte de la implementación de plataformas de pago, contribuyendo a la modernización de procesos claves para la reapertura de las unidades durante el periodo de excepción.


Entre los años que fue Jefa Provincial en Última Esperanza, desempeñó su gestión en un período marcado por contingencias y diversas problemáticas territoriales, consolidando su liderazgo a través de la articulación de equipos en una provincia de amplia extensión; fortalecimiento de la vinculación con actores públicos y privados; y, como eje prioritario, promoviendo un fuerte compromiso con la prevención de incendios forestales en la región.


Como Superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine, a Mónica Alvarado le corresponderá liderar los procesos de reorganización al interior del Parque Nacional Torres del Paine, así como el futuro traspaso de la unidad al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

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NUEVO DIRECTOR DE CONAF MAGALLANES ASUME FUNCIONES CON ENFOQUE EN REFORZAR INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE

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