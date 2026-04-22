PUNTA ARENAS CONMEMORÓ EL DÍA DE LA TIERRA CON ACCIONES CONCRETAS DE EDUCACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

La jornada comenzó durante la mañana en el Jardín Infantil Las Charitas, donde se efectuó la plantación de especies florales y arbustivas nativas junto a la comunidad educativa. La actividad fue coordinada en conjunto entre la Seremi del Medio Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, quienes compartieron con niñas, niños y educadoras una instancia de aprendizaje en torno al valor de la biodiversidad local y la importancia de su protección desde la primera infancia.

Loreto Trabazo Burnás, directora del Jardín Infantil Las Charitas, manifestó que "dentro de nuestro plan de trabajo anual el Jardín Infantil Las Charitas conmemora algunas fechas relevantes que están vinculadas al sello de nuestro establecimiento y dentro de esos días hoy queremos relevar el Día de la Tierra. Esta actividad va a permitir que niñas y niños puedan realizar conductas diarias, como, por ejemplo, el riego de las plantas y arbustos e incorporar dentro de sus rutinas acciones que fomenten el cuidado del medio ambiente, que es lo que nosotros como recinto queremos potenciar", manifestó Trabazo.

Para el seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, "esta fecha constituye una oportunidad para reflexionar sobre los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo, tales como hacer uso de los recursos que nos provee la naturaleza de una forma sostenible. Este hito en el jardín infantil, es especialmente importante, pues permite acercar estos contenidos desde la primera infancia, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia directa con la naturaleza y fortaleciendo valores de respeto, cuidado y compromiso con el entorno desde edades tempranas, lo que resulta clave para la formación de futuras generaciones más conscientes y responsables con el medio ambiente", puntualizó Rosenfeld.

Durante la tarde, las acciones se trasladaron al bandejón de Avenida España, frente al Parque Don Bosco, donde se desarrolló una plantación de árboles nativos en espacio público. En esta actividad se sumaron la Seremi de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la empresa Rofil y el Grupo Scout San José, junto a autoridades regionales e invitados especiales.

Ambas iniciativas buscaron no solo contribuir a la recuperación y mejoramiento de espacios, sino también a reforzar el compromiso interinstitucional y ciudadano con el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural de la región.

Según lo indicado por Sofía Blanco Bravo, ingeniera Forestal y encargada de Áreas Verdes de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, "las plantaciones en bien nacional de uso púbico permiten el aumento de la infraestructura verde, lo cual para nosotros es vital para una mayor descontaminación de la ciudad, en este caso, debido a su aporte en la absorción del CO2, lo cual se vincula con el tema del Cambio Climático que hoy estamos trabajando fuertemente en el municipio. Por lo tanto, estas actividades no sólo se enmarcan en la educación ambiental y el trabajo en terreno, sino que también entregan beneficios para la comunidad y la ciudad en general", puntualizó Blanco.

El Día de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, es una instancia internacional orientada a generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esta fecha tiene su origen en 1970, cuando se impulsó una masiva movilización ciudadana para visibilizar problemáticas como la contaminación y la degradación de los ecosistemas, consolidándose con el tiempo como un llamado global a la acción frente a desafíos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales.

En este contexto, "las actividades realizadas en Punta Arenas se consolidan como un ejemplo de trabajo colaborativo y de acciones concretas que aportan a la construcción de un futuro más sustentable", indicó la autoridad de la cartera ambiental.