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24 de abril de 2026

SESIONA SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE FEMICIDIOS DE MAGALLANES

Instancia definida por la Ley de Violencia Integral tiene como objetivo vincular el trabajo de las instituciones del Estado que abordan la violencia contra las mujeres.

Subcomisión CIF 3

​Este jueves sesionó en dependencias del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) de Punta Arenas la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La reunión encabezada por la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos, convocó a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, y representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chile, Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el CAVD.

 
La Subcomisión es la continuadora legal del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), en el marco del reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI) establecida por la Ley de Violencia Integral N° 21.675. Su propósito es garantizar una respuesta oportuna, integral y especializada en los ámbitos jurídico, psicológico y social, tanto a mujeres sobrevivientes de femicidios frustrados o tentados, como a víctimas indirectas de femicidios consumados.

 
“Los casos de violencia extrema contra las mujeres involucran a múltiples instituciones que desde su ámbito de acción aportan al levantamiento del caso, persecución del delito, recolección de evidencia, apoyo inicial, acompañamiento, reparación y representación jurídica. Esta Subcomisión tiene como misión organizar esta respuesta integral, oportuna y coordinada para que la víctima y/o su familia no tenga que tocar puertas distintas”, explicó la directora regional del SernamEG Pamela Leiva Burgos.

 
La sesión de este jueves abordó los casos de femicidio tentado y frustrados acontecidos durante el presente año, capacitación a policías en el marco de la nueva Ley Integral, estado de avance de acuerdos y compromisos, y tramitación y abordaje de las causas desde el ámbito legal.

 
En la instancia, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Gabriela Sánchez Cañete recalcó que esta coordinación intersectorial es una herramienta crítica para evitar la revictimización y asegurar que el Estado llegue a tiempo con sus programas de protección y reparación. “Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tenemos como prioridad fortalecer la seguridad de las mujeres, avanzando en una respuesta articulada que permita actuar oportunamente, brindando la atención necesaria cuando estos casos se presenten en la región”.

 
La Subcomisión sesiona con periodicidad regular durante el año, con sede rotativa entre las instituciones participantes, y se activa extraordinariamente en casos complejos.

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