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5 de junio de 2026

LUCHADORA MAGALLÁNICA NAJASH PROYECTA GIRA NACIONAL Y SUEÑA CON COMPETIR EN EL EXTRANJERO

​La deportista regional proyecta nuevas competencias, busca auspiciadores y mantiene firme su objetivo de representar a Magallanes dentro y fuera del país.

luchadoranajash

​​Najash, la serpiente, inició la lucha femenina en la región de Magallanes bajo el alero de Krenn Lucha Libre en el 2022. Durante su carrera obtuvo su primer campeonato de tierras australes, ha viajado a representar a Krenn a nivel nacional y actualmente forma parte del equipo de entrenadores del centro de entrenamiento Krenn (CEK), formando a nuevos talentos regionales.

 
Uno de los momentos más importantes de su carrera reciente fue su participación en una gira realizada en Santiago durante febrero de 2026, experiencia que le permitió crecer profesionalmente y reforzar sus metas dentro de la disciplina.
Actualmente, Najash se encuentra planificando una nueva gira de verano en Santiago, con el objetivo de seguir adquiriendo experiencia, aumentar su exposición y generar nuevas oportunidades dentro del circuito nacional.

Paralelamente, mantiene como meta concretar durante este año una experiencia de competencia en el extranjero, dando un paso más hacia la profesionalización de su carrera.


Para hacer realidad estos proyectos, la deportista se encuentra en búsqueda de auspiciadores y empresas interesadas en apoyar su desarrollo. El respaldo de patrocinadores permitirá financiar viajes, participación en eventos, equipamiento y preparación deportiva.

 
“Mi objetivo es seguir creciendo, representar a mi región y demostrar que la lucha libre también tiene espacio para las mujeres. Quiero aprovechar las oportunidades que se están abriendo tanto en Chile como en el extranjero”, comenta Najash.

 
Con esfuerzo, disciplina y una trayectoria en constante crecimiento, Najash continúa trabajando para llevar su carrera a nuevos escenarios y representar a la lucha libre regional en instancias cada vez más importantes.


​Redes sociales:

https://www.instagram.com/najash.krn

https://www.instagram.com/krenn.lucha.libre  


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