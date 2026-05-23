JUNAEB Y SERVICIO DE PROTECCIÓN FIRMAN CONVENIOS PARA FORTALECER APOYO A NIÑOS EN RESIDENCIAS DEL ESTADO

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia firmaron dos convenios de colaboración destinados a reforzar la atención de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado en residencias de distintas regiones del país, incluyendo Magallanes.

El primero de los acuerdos formaliza la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en residencias administradas directamente por el Estado y por organismos colaboradores acreditados. Actualmente, el beneficio alcanza a más de 1.100 personas entre niños, niñas, adolescentes y funcionarios en 36 residencias distribuidas entre Arica y Parinacota y Magallanes.

El programa contempla desayuno, almuerzo, once, cena y colaciones diarias, además de menús especiales para fechas como Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias y cumpleaños de los residentes. El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, señaló que la iniciativa busca incorporar tradiciones y espacios de celebración dentro de las residencias.

El segundo convenio establece un sistema de intercambio de información entre ambos organismos para identificar a niños y adolescentes que puedan acceder a becas y programas de apoyo de Junaeb, además de realizar seguimiento a sus trayectorias educativas y niveles de asistencia escolar.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, indicó que esta coordinación permitirá fortalecer la continuidad educativa de los niños y adolescentes vinculados a residencias, considerando los actuales niveles de rezago y asistencia escolar detectados por las instituciones.

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