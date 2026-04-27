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27 de abril de 2026

ANEF MAGALLANES FORTALECE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE DIVERSOS CONVENIOS

Estos convenios incluyen alianzas con centros de salud, instituciones educativas, gimnasios, restaurantes y otros servicios locales, generando una red de apoyo concreta que responde a las necesidades cotidianas de los trabajadores del sector público en Magallanes.

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ANEF Magallanes continúa consolidando su compromiso por el bienestar de las y los funcionarios públicos de la región, mediante la firma de diversos convenios que buscan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Durante el último periodo, la organización ha impulsado acuerdos en distintas áreas, abarcando beneficios gastronómicos, de salud, educacionales y deportivos, entre otros, permitiendo a sus asociados acceder a descuentos, prestaciones preferenciales y oportunidades de desarrollo integral.

Estos convenios incluyen alianzas con centros de salud, instituciones educativas, gimnasios, restaurantes y otros servicios locales, generando una red de apoyo concreta que responde a las necesidades cotidianas de los trabajadores del sector público en Magallanes.

La presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, destacó la relevancia de estos avances: “Como ANEF Magallanes, hemos trabajado de manera constante para generar beneficios reales para nuestros funcionarios y funcionarias. Estos convenios no son solo descuentos, son herramientas que aportan directamente a su bienestar, salud y desarrollo personal. Nuestro objetivo es seguir ampliando esta red de apoyo y llegar a más espacios que impacten positivamente en la vida de quienes día a día cumplen una labor fundamental para el Estado”.

Asimismo, la dirigenta subrayó que este trabajo es parte de una estrategia sostenida en el tiempo, orientada a fortalecer el rol de la organización no solo en la defensa de derechos laborales, sino también en la generación de oportunidades concretas para sus bases.

Desde ANEF Magallanes señalaron que continuarán gestionando nuevos convenios y fortaleciendo los ya existentes, con el propósito de seguir aportando al bienestar integral de los funcionarios públicos de la región.


AAG

COLUMNA DE OPINIÓN | EX DIRIGENTE ALEJANDRO AVENDAÑO G. “SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES DEBE TRANSPARENTAR FECHA DE TÉRMINO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO”

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